Geronimo Rulli en route vers Manchester City : Voici les pistes de l’OM pour son nouveau gardien numéro 1 !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que James Trafford devrait rejoindre Leeds United, Manchester City a jeté son dévolu sur Geronimo Rulli, dans l’optique d’en faire la doublure de Gianluigi Donnarumma. Du côté de l’OM, il faudra donc trouver un nouveau gardien titulaire. En ce sens, trois pistes ont été évoquées récemment, à moins que Jeffrey de Lange ne soit finalement propulsé numéro 1.

Dans une période où plusieurs joueurs doivent être vendus afin de renflouer les caisses du club et alléger la masse salariale, l’OM a certainement vu d’un très bon œil l’intérêt de Manchester City pour Geronimo Rulli (34 ans). Comme révélé par Fabrizio Romano, les Citizens s’intéressent à l’international argentin (8 sélections), afin qu’il devienne la doublure de Gianluigi Donnarumma (27 ans). Un rôle endossé par James Trafford (23 ans) la saison dernière, désormais proche de rejoindre Leeds United.

Bulka et Restes pistés par l’OM Un dossier dans lequel les négociations avancent. Ce mardi, Fabrizio Romano a fait savoir que Manchester City avait envoyé une première offre officielle à l’OM pour Geronimo Rulli, sous contrat jusqu’en juin 2027. Après deux années passées à Marseille, son départ semble donc en bonne voie et la question est désormais de savoir qui sera le gardien titulaire de Bruno Genesio la saison prochaine. La piste menant à Marcin Bulka (26 ans, Neom FC) a été évoquée dernièrement, mais son salaire en Arabie Saoudite, estimé à 5M€ par an, est un sérieux frein pour l’OM.

L’OM également intéressé par Atubolu Même chose en ce qui concerne Guillaume Restes (21 ans). Moins coûteux en termes de salaire, le gardien de Toulouse est valorisé à 18M€ par le site spécialisé Transfermarkt. Un montant qui semble difficilement atteignable pour Marseille dans le contexte actuel. D’après les informations de Sky Sport Germany, une autre option est étudiée par la direction olympienne. En effet, l’OM fait partie des clubs intéressés par Noah Atubolu. Âgé de 24 ans, il souhaite quitter Fribourg à un an de la fin de son contrat. Son club est ouvert à un départ, tandis que la Juventus serait également sur le coup, ainsi que des formations de Premier League. Mais encore une fois, son prix est estimé à 25M€, hors d’atteinte pour les finances marseillaises.