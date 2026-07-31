Après Thomas Meunier, Grégory Lorenzi est obligé de renoncer à trois autres signatures : La crise financière à l'OM plombe totalement le mercato

Pierrick Levallet

Décidément, l’OM a connu des jours bien plus heureux sur le mercato. Le club phocéen fait face à une grave crise financière qui a un lourd impact sur le recrutement marseillais. Grégory Lorenzi a déjà été obligé de renoncer à la signature de Thomas Meunier à cause d’un souci d’argent. Et comme si cela ne suffisait pas, le directeur sportif olympien doit tirer un trait sur trois autres arrivées.

L’OM est dans l’impasse concernant son recrutement. Le club phocéen souhaite se renforcer pour offrir un effectif compétitif à Bruno Genesio. Mais la grave crise financière qui touche la formation marseillaise empêche Grégory Lorenzi d’avancer sur le mercato. L’Equipe a déjà révélé que les dirigeants olympiens étaient obligés de renoncer à la signature de Thomas Meunier faute de moyens économiques malgré un accord avec le directeur sportif de l’OM. L’international belge s’est alors tourné vers Sunderland en Premier League. Et comme si cela ne suffisait pas, les pensionnaires de la Ligue 1 doivent faire une croix sur trois arrivées supplémentaires.

L'OM est dans l'impasse pour Bulka, Geertruida et Todibo Selon les informations de La Provence, Grégory Lorenzi a aussi dû avorter les pistes menant à Marcin Bulka (Neom SC) et Lutsharel Geertruida (RB Leipzig). Le premier aurait pu venir assurer la succession de Geronimo Rulli, annoncé sur le départ. Le défenseur néerlandais, lui, aurait pu apporter un peu plus de sérénité et de garanties à un effectif condamné à être décimé par les ventes cet été. La Minute OM ajoute que Grégory Lorenzi va probablement devoir tirer un trait sur la piste menant à Jean-Clair Todibo également. Recruter le défenseur central de West Ham s’avérerait compliqué à cause de son salaire. L’OM doit d’abord dégraisser et ensuite chercher la bonne formule pour pouvoir mettre la main sur le joueur de 26 ans.

L'OM doit encore dégraisser son effectif Pourtant, l’OM a déjà acté quelques départs. En attaque, Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang ont fait leurs valises. Geronimo Rulli devrait également s’en aller puisqu’il se rapprocherait de Manchester City. Facundo Medina est aussi évoqué sur le départ, à l’instar de Geoffrey Kondogbia et de Pierre-Emile Hojbjerg. Avant de pouvoir recruter, l’OM souhaite alléger sa masse salariale. Mais cela a inévitablement un lourd impact sur le recrutement.