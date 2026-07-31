Mercato Analyse : L'ombre du PSG derrière le revirement de City pour Rodri ?

Alexandre Higounet

Alors qu'il avait pris la décision d'activer cette semaine le dossier Rodri, après qu'il ait été validé par le président Florentino Pérez avec une certaine confiance quant à la rapidité de sa finalisation, le milieu international espagnol n'ayant plus qu'un an de contrat avec Manchester City, le Real Madrid a dû subir ces dernières heures un gros coup d'arrêt : les Citizens auraient soudainement monté les prix, pour demander 75 millions d'euros. Un changement de cap qui laissent ouvertes certaines questions...

En milieu de semaine, les médias espagnols s'accordaient à dire que le Real Madrid allait passer à l'action dans les prochaines heures sur la piste Rodri, le milieu international champion du monde, le président madrilène Florentino Pérez, initialement réticent, ayant finalement été convaincu par les prestations du joueur lors de la Coupe du monde. Selon ces mêmes médias, le club merengue manifestait une solide confiance quant à l'issue de la discussion, convaincu de trouver rapidement un accord avec Manchester City sur le montant du transfert, Rodri n'ayant plus qu'un an de contrat avec les Citizens. La Cadena Ser avait ainsi révélé que le Real allait transmettre une offre de 50 millions d'euros et que dans les bureaux de Santiago Bernabeu on se montrait très confiant sur la capacité à trouver un terrain d'entente avec le club anglais sur cette base.

Deux hypothèses pour expliquer la montée des prix de Manchester City... Seulement tout ne s'est pas déroulé comme prévu... Selon les informations de Skysports Germany, un accord n'a pas été trouvé entre les deux clubs pour la simple raison que Manchester City aurait finalement demandé 75 millions d'euros pour la dernière année de contrat de Rodri, un tarif que le club merengue a estimé hors sujet, au point pour l'instant d'en rester là... Pourquoi City a soudainement monté ses tarifs ? La question ouvre la porte à deux suppositions principales.

« City est convaincu qu’un autre club se joindra à la course pour Rodri » La première hypothèse serait qu'au sein du board de Manchester City, on estime que la Coupe du monde exceptionnelle de Rodri, le maître des clés dans l'entrejeu de l'équipe d'Espagne championne du monde, a fatalement rebattu les cartes au niveau de son transfert et que le prix ne peut plus être le même qu'il y a quelques semaines.