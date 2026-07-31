Mercato Analyse : L'ombre du PSG derrière le revirement de City pour Rodri ?

Alors qu'il avait pris la décision d'activer cette semaine le dossier Rodri, après qu'il ait été validé par le président Florentino Pérez avec une certaine confiance quant à la rapidité de sa finalisation, le milieu international espagnol n'ayant plus qu'un an de contrat avec Manchester City, le Real Madrid a dû subir ces dernières heures un gros coup d'arrêt : les Citizens auraient soudainement monté les prix, pour demander 75 millions d'euros. Un changement de cap qui laissent ouvertes certaines questions...
En milieu de semaine, les médias espagnols s'accordaient à dire que le Real Madrid allait passer à l'action dans les prochaines heures sur la piste Rodri, le milieu international champion du monde, le président madrilène Florentino Pérez, initialement réticent, ayant finalement été convaincu par les prestations du joueur lors de la Coupe du monde. Selon ces mêmes médias, le club merengue manifestait une solide confiance quant à l'issue de la discussion, convaincu de trouver rapidement un accord avec Manchester City sur le montant du transfert, Rodri n'ayant plus qu'un an de contrat avec les Citizens. La Cadena Ser avait ainsi révélé que le Real allait transmettre une offre de 50 millions d'euros et que dans les bureaux de Santiago Bernabeu on se montrait très confiant sur la capacité à trouver un terrain d'entente avec le club anglais sur cette base.
Deux hypothèses pour expliquer la montée des prix de Manchester City...
Seulement tout ne s'est pas déroulé comme prévu... Selon les informations de Skysports Germany, un accord n'a pas été trouvé entre les deux clubs pour la simple raison que Manchester City aurait finalement demandé 75 millions d'euros pour la dernière année de contrat de Rodri, un tarif que le club merengue a estimé hors sujet, au point pour l'instant d'en rester là... Pourquoi City a soudainement monté ses tarifs ? La question ouvre la porte à deux suppositions principales.
« City est convaincu qu’un autre club se joindra à la course pour Rodri »
La première hypothèse serait qu'au sein du board de Manchester City, on estime que la Coupe du monde exceptionnelle de Rodri, le maître des clés dans l'entrejeu de l'équipe d'Espagne championne du monde, a fatalement rebattu les cartes au niveau de son transfert et que le prix ne peut plus être le même qu'il y a quelques semaines.
L'ombre du PSG est-elle en train de planer au-dessus du dossier ?
L'autre hypothèse serait qu'un club soit arrivé avec une offre supérieure, suscitant une montée soudaine des prix. Le journaliste spécialiste de mercato Fabrizo Romano dispose d'ailleurs d'une information allant dans ce sens, comme relayé par Foot01.com : « Rodri NE rejoindra PAS le Real Madrid dans un avenir proche, car Manchester City ATTEND actuellement une offre d’un autre club intéressé par lui. City est convaincu qu’un autre club se joindra à la course pour Rodri, même si c’est Rodri en personne qui décidera à la fin ». Si aucun nom n'est cité, il est difficile de ne pas voir l'ombre du PSG se dessiner derrière l'identité de cet autre club, plusieurs informations ayant circulé en début de semaine selon lesquelles Paris avait décidé d'aller sur Rodri pour se venger de l'intervention de dernière minute du Real sur le dossier Yan Diomandé, initialement promis au PSG. S'il s'agit effectivement de Paris, ce qui reste à confirmer, une question s'imposera alors très vite : le club de la capitale est-il arrivé sur Rodri dans l'idée de réellement essayer de boucler le deal ou juste pour faire monter les prix, estimant qu'au final, le joueur espagnol choisirait tout de même le Real ? Impossible à dire en l'état, même si dans le contexte actuel du club, on pencherait tout de même plus vers le deuxième scénario.