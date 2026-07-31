Lucas Digne séparé de sa femme et ses enfants pour son transfert au PSG : Il répond à la rumeur qui circule sur les réseaux sociaux

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Cela fait deux semaines que ce transfert est annoncé du côté du PSG, mais rien n’a pour le moment été officialisé par le club parisien. Indirectement, Lucas Digne a confirmé être en passe de s’engager au Paris Saint-Germain en démentant une information qui circule sur les réseaux sociaux concernant sa situation familiale particulière qu’il aurait choisi pour lui et ses proches entre l’Angleterre et Paris.

Du haut de ses 33 ans, Lucas Digne va retrouver le Paris Saint-Germain qu’il avait quitté à l’été 2016 pour le FC Barcelone. En effet, le latéral gauche d’Aston Villa va débarquer dans la capitale très prochainement puisque les dirigeants du PSG ont pris la décision de lever sa clause libératoire inférieure à 10M€ incluse dans son contrat chez les Villans. La question contractuelle a également été réglée entre les parties concernées puisqu’il a accepté de signer un bail de trois saisons chez le vainqueur des deux dernières Ligues des champions. Changement de décor pour lui et pour sa famille ?

«Il préfère vivre dans sa maison en Angleterre et fera des allers-retours entre Paris et Birmingham» Selon une publication d’Impact Media FR, Lucas Digne n’aurait pas l’intention de faire déménager toute la petite famille d’Angleterre pour s’installer à Paris. « Lucas Digne, nouveau joueur parisien, ne souhaite pas s’installer à Paris avec sa famille. Il préfère vivre dans sa maison à Birmingham en Angleterre et fera des allers-retours entre Paris et Birmingham. Le latéral français prendra un petit appartement à Paris, mais veut que ses enfants terminent leur scolarité en Angleterre ». Une information dont la véracité est difficile à croire puisque dans le documentaire Team Digne de Canal+, on apprend que l’international français alors engagé à Aston Villa ne vit pas à Birmingham avec ses proches, mais à Londres. Chaque matin et chaque après-midi, il fait des allers-retours entre la capitale et Birmingham pour honorer ses engagements professionnels ainsi que ses obligations familiales.

«J’aime trop mes enfants et ma famille pour être loin d’eux un jour. Je n’habite pas à Birmingham» Cette rumeur qui a circulé sur les réseaux sociaux ces dernières heures n’a pas échappé à Lucas Digne. Sur son compte Instagram, à la lecture de cette désinformation, la future recrue du PSG a commenté en postant plusieurs emojis hilares. Le tout, avec la mise au point suivante. « J’aime trop mes enfants et ma famille pour être loin d’eux un jour. Et je n’habite pas à Birmingham ». Fake news dénoncée donc par l’arrière gauche de l’équipe de France et le futur joueur du Paris défenseur du Paris Saint-Germain.