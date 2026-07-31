Lucas Digne séparé de sa femme et ses enfants pour son transfert au PSG : Il répond à la rumeur qui circule sur les réseaux sociaux

Cela fait deux semaines que ce transfert est annoncé du côté du PSG, mais rien n’a pour le moment été officialisé par le club parisien. Indirectement, Lucas Digne a confirmé être en passe de s’engager au Paris Saint-Germain en démentant une information qui circule sur les réseaux sociaux concernant sa situation familiale particulière qu’il aurait choisi pour lui et ses proches entre l’Angleterre et Paris.
Du haut de ses 33 ans, Lucas Digne va retrouver le Paris Saint-Germain qu’il avait quitté à l’été 2016 pour le FC Barcelone. En effet, le latéral gauche d’Aston Villa va débarquer dans la capitale très prochainement puisque les dirigeants du PSG ont pris la décision de lever sa clause libératoire inférieure à 10M€ incluse dans son contrat chez les Villans. La question contractuelle a également été réglée entre les parties concernées puisqu’il a accepté de signer un bail de trois saisons chez le vainqueur des deux dernières Ligues des champions. Changement de décor pour lui et pour sa famille ?
«Il préfère vivre dans sa maison en Angleterre et fera des allers-retours entre Paris et Birmingham»
Selon une publication d’Impact Media FR, Lucas Digne n’aurait pas l’intention de faire déménager toute la petite famille d’Angleterre pour s’installer à Paris. « Lucas Digne, nouveau joueur parisien, ne souhaite pas s’installer à Paris avec sa famille. Il préfère vivre dans sa maison à Birmingham en Angleterre et fera des allers-retours entre Paris et Birmingham. Le latéral français prendra un petit appartement à Paris, mais veut que ses enfants terminent leur scolarité en Angleterre ».
Une information dont la véracité est difficile à croire puisque dans le documentaire Team Digne de Canal+, on apprend que l’international français alors engagé à Aston Villa ne vit pas à Birmingham avec ses proches, mais à Londres. Chaque matin et chaque après-midi, il fait des allers-retours entre la capitale et Birmingham pour honorer ses engagements professionnels ainsi que ses obligations familiales.
«J’aime trop mes enfants et ma famille pour être loin d’eux un jour. Je n’habite pas à Birmingham»
Cette rumeur qui a circulé sur les réseaux sociaux ces dernières heures n’a pas échappé à Lucas Digne. Sur son compte Instagram, à la lecture de cette désinformation, la future recrue du PSG a commenté en postant plusieurs emojis hilares. Le tout, avec la mise au point suivante. « J’aime trop mes enfants et ma famille pour être loin d’eux un jour. Et je n’habite pas à Birmingham ». Fake news dénoncée donc par l’arrière gauche de l’équipe de France et le futur joueur du Paris défenseur du Paris Saint-Germain.
Le PSG a également bouclé le transfert d’Akliouche
En attendant l’officialisation du transfert de Lucas Digne, le Paris Saint-Germain serait également parvenu à boucler le transfert de Maghnes Akliouche jeudi. Après quatre offres repoussées par l’AS Monaco, les dirigeants parisiens sont parvenus à obtenir l’aval de leurs homologues monégasques pour une opération à 50M€. Pour sa part, l’international français de 24 ans s’était déjà mis d’accord il y a plusieurs semaines de cela sur les termes d’un contrat de cinq saisons avec le PSG. Après Alessandro Longoni, les deuxième et troisième recrues estivales du double champion d’Europe sont connues à défaut d’être officielles. Reste à savoir quelle tournure prendra la deuxième partie du mercato du Paris Saint-Germain.