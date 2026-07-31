Après le décès de Roscoe, Lewis Hamilton adopte un nouveau chien : Kim Kardashian dévoile sa première photo sur Instagram !

Pierrick Levallet

En septembre dernier, Lewis Hamilton a annoncé une terrible nouvelle sur ses réseaux sociaux. Son chien Roscoe, qui était la mascotte du paddock en F1. Le pilote de Ferrari a alors pris le temps de faire son deuil, mais s’est finalement résolu à en adopter un nouveau. Kim Kardashian a d’ailleurs dévoilé la première photo du nouveau compagnon du septuple champion du monde sur ses réseaux sociaux.

Lewis Hamilton a vécu un moment douloureux en septembre dernier. Le Britannique a en effet perdu son chien Roscoe, qui était âgé de plus de 12 ans. Le pilote de Ferrari avait fait ses adieux à son bouledogue sur les réseaux sociaux. « Après quatre jours sous assistance respiratoire, où il s’est battu de toutes ses forces, j’ai dû prendre la décision la plus difficile de ma vie et dire au revoir à Roscoe. Il n’a jamais cessé de se battre, jusqu’à la toute fin. Je suis très reconnaissant et honoré d’avoir partagé ma vie avec une âme aussi belle, un ange et un véritable ami. Accueillir Roscoe dans ma vie a été la meilleure décision que j’ai jamais prise, et je chérirai à jamais les souvenirs que nous avons créés ensemble » avait-il écrit dans un long message sur Instagram.

Lewis Hamilton a un nouveau compagnon après Roscoe Lewis Hamilton a pris le temps de faire son deuil. Mais le septuple champion du monde s’est finalement résolu à adopter un nouveau chien. Et c’est Kim Kardashian qui a dévoilé sa première photo sur son compte Instagram. Le pilote de 41 ans a en effet accueilli une jeune golden retriever du nom de Halo. Cette dernière sera suivie par l’éducatrice canine Kirstin McMillan, qui s’était déjà occupée de Roscoe auparavant.

Un nouveau chapitre s'ouvre dans la vie de Lewis Hamilton Cette nouvelle arrivée dans la vie de Lewis Hamilton ouvre donc un nouveau chapitre. Et elle confirme au passage un peu plus la relation que le Britannique partage avec Kim Kardashian. Après Roscoe, le pilote de Ferrari va désormais prendre soin de Halo. Et cette dernière pourrait, éventuellement d’ici quelques temps, devenir la nouvelle mascotte du paddock en F1 comme le fut son précédent chien.