Mercato - OM : Un grand nom a été éjecté, «l’entraîneur ne voulait pas me conserver»

Qui a menti ? Les deux parties ont tenu un discours bien différent au moment des faits. D’un côté, le joueur affirmait avoir été poussé vers la sortie en étant placé sur la liste des transferts lorsque le club par la voix de son entraîneur a démenti. Le dénouement d’un feuilleton assez surprenant lorsqu’on connaît l’importance du joueur qu’il était dans l’effectif marseillais.
Un champion du monde à l’OM. En 1998, le club phocéen a pu célébrer le titre mondial de l’équipe de France dans laquelle évoluait un taulier de l’effectif en défense. Non pas Marcel Desailly parti à l’AC Milan quelques années plus tôt, mais plutôt celui qui était surnommé Le Président. Ce dernier n’est resté que deux saisons à l’Olympique de Marseille avant de s’envoler pour le championnat italien à cause d’une décision du comité directeur du club marseillais.
«J’étais persuadé de finir ma carrière à l'OM»
Laurent Blanc confiant il y a presque 17 ans de cela que l’entraîneur Rolland Courbis était la raison de son départ de l’OM. Il en était le premier « surpris » puisqu’il cultivait le désir de mettre un terme à sa carrière professionnelle à Marseille et d’avoir la possibilité d’y effectuer sa reconversion. « J’étais persuadé de finir ma carrière à l'OM, éventuellement de devenir un acteur du club dans les années à venir. Il n'y a qu'une raison à mon départ, c'est que Marseille, notamment son entraîneur, ne voulait pas me conserver dans l'effectif. J'ai appris que l'OM laissait la porte ouverte. Puis qu'on me mettait carrément sur le marché des transferts. J'estimais, peut-être à tort, mériter un peu plus de respect ».
«Il est faux de dire qu'il a été placé sur la liste des transferts»
Le regretté Rolland Courbis n’avait pas hésité à livrer sa version des faits, bien différente du discours tenu par Laurent Blanc. Selon lui, il n’aurait jamais pris la décision de se séparer d’une référence mondiale. « Son départ est suffisamment regrettable pour ne pas en plus me faire passer pour un idiot prêt à se passer des services du meilleur libéro au monde. Il est faux de dire qu'il a été placé sur la liste des transferts ». Finalement, Laurent Blanc finissait sa carrière ailleurs et pour ce qui est de sa reconversion en tant qu’entraîneur, elle passa par les Girondins de Bordeaux, l’équipe de France et le PSG entre autres.