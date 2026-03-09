Mercato - OM : Un grand nom a été éjecté, «l’entraîneur ne voulait pas me conserver»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Qui a menti ? Les deux parties ont tenu un discours bien différent au moment des faits. D’un côté, le joueur affirmait avoir été poussé vers la sortie en étant placé sur la liste des transferts lorsque le club par la voix de son entraîneur a démenti. Le dénouement d’un feuilleton assez surprenant lorsqu’on connaît l’importance du joueur qu’il était dans l’effectif marseillais.

Un champion du monde à l’OM. En 1998, le club phocéen a pu célébrer le titre mondial de l’équipe de France dans laquelle évoluait un taulier de l’effectif en défense. Non pas Marcel Desailly parti à l’AC Milan quelques années plus tôt, mais plutôt celui qui était surnommé Le Président. Ce dernier n’est resté que deux saisons à l’Olympique de Marseille avant de s’envoler pour le championnat italien à cause d’une décision du comité directeur du club marseillais.

💭 | L’anecdote d’Alain Boghossian sur les relations parfois tendus dans le vestiaire notamment entre Hatem Ben Arfa et Laurent Blanc. 🥊🇫🇷https://t.co/uWenMEblxJ pic.twitter.com/wBjE1OHEvj — DAZN France (@DAZN_FR) October 28, 2025

«J’étais persuadé de finir ma carrière à l'OM» Laurent Blanc confiant il y a presque 17 ans de cela que l’entraîneur Rolland Courbis était la raison de son départ de l’OM. Il en était le premier « surpris » puisqu’il cultivait le désir de mettre un terme à sa carrière professionnelle à Marseille et d’avoir la possibilité d’y effectuer sa reconversion. « J’étais persuadé de finir ma carrière à l'OM, éventuellement de devenir un acteur du club dans les années à venir. Il n'y a qu'une raison à mon départ, c'est que Marseille, notamment son entraîneur, ne voulait pas me conserver dans l'effectif. J'ai appris que l'OM laissait la porte ouverte. Puis qu'on me mettait carrément sur le marché des transferts. J'estimais, peut-être à tort, mériter un peu plus de respect ».