Mercato - PSG : «Un budget dédié» négocié par la mère de Mbappé pour une raison spéciale

Aujourd'hui au Real Madrid, Kylian Mbappé évoluait précédemment au PSG. Pendant 7 saisons, il a porté les couleurs du club de la capitale qu'il avait rejoint à l'été 2017 en provenance de l'AS Monaco. Encore très jeune à l'époque, Mbappé avait alors déjà signé un contrat XXL et voilà que sa mère, Fayza Lamari, avait réussi à négocier un deal bien spécifique avec Paris.
Ayant explosé très jeune à l'AS Monaco, Kylian Mbappé avait alors tapé dans l'oeil des plus grands clubs européens. En 2017, une bataille a alors eu lieu pour arracher sa signature. Si le Real Madrid ou encore le FC Barcelone étaient là, c'est le PSG qui avait réussi à rafler la mise. Mbappé débarquait ainsi à Paris avec quelques spécificités dans son contrat.
« On ne pouvait pas payer le loyer... »
En 2021, pour Le Parisien, c'est Fayza Lamari, mère de Kylian Mbappé, qui avait révélé l'un des détails négociés avec le PSG pour signer là-bas. « Nous n’avons jamais voulu avec son père qu’il nous donne de l’argent car on voulait garder notre place de parents. D’ailleurs, quand nous sommes arrivés à Paris, et que nous avons déménagé de Bondy, on ne pouvait pas payer le loyer. Kylian aurait pu, mais nous avions négocié avec le PSG qu’il y ait un budget dédié pour que ce ne soit pas Kylian qui règle cette charge. Et ensuite, on s’est mis à travailler, et on a eu des salaires », avait-elle alors fait savoir.
« Quand il a signé au PSG, on ne savait pas combien Kylian allait toucher »
Par ailleurs, à propos de la signature de Kylian Mbappé au PSG de l'aspect financier, Fayza Lamari avait pu confier : « Honnêtement, quand il a signé au PSG, on ne savait pas combien Kylian allait toucher. En même temps, on n’était pas naïfs, et on voyait bien les salaires en cours au Paris Saint-Germain. Quand on a vu les sommes, on a rigolé. Aujourd’hui, l’avantage d’avoir de l’argent, c’est qu’on fait des choix qui, justement, ne sont pas dictés par l’argent ».