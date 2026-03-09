Mercato - PSG : «Un budget dédié» négocié par la mère de Mbappé pour une raison spéciale

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui au Real Madrid, Kylian Mbappé évoluait précédemment au PSG. Pendant 7 saisons, il a porté les couleurs du club de la capitale qu'il avait rejoint à l'été 2017 en provenance de l'AS Monaco. Encore très jeune à l'époque, Mbappé avait alors déjà signé un contrat XXL et voilà que sa mère, Fayza Lamari, avait réussi à négocier un deal bien spécifique avec Paris.

Ayant explosé très jeune à l'AS Monaco, Kylian Mbappé avait alors tapé dans l'oeil des plus grands clubs européens. En 2017, une bataille a alors eu lieu pour arracher sa signature. Si le Real Madrid ou encore le FC Barcelone étaient là, c'est le PSG qui avait réussi à rafler la mise. Mbappé débarquait ainsi à Paris avec quelques spécificités dans son contrat.

« On ne pouvait pas payer le loyer... » En 2021, pour Le Parisien, c'est Fayza Lamari, mère de Kylian Mbappé, qui avait révélé l'un des détails négociés avec le PSG pour signer là-bas. « Nous n’avons jamais voulu avec son père qu’il nous donne de l’argent car on voulait garder notre place de parents. D’ailleurs, quand nous sommes arrivés à Paris, et que nous avons déménagé de Bondy, on ne pouvait pas payer le loyer. Kylian aurait pu, mais nous avions négocié avec le PSG qu’il y ait un budget dédié pour que ce ne soit pas Kylian qui règle cette charge. Et ensuite, on s’est mis à travailler, et on a eu des salaires », avait-elle alors fait savoir.