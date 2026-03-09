Cyclisme - Mercato : UAE Team Emirates a un plan pour Paul Seixas...

Alexandre Higounet

Alors qu'il n'est âgé que de 19 ans, Paul Seixas est déjà proche du niveau de Tadej Pogacar, qu'il a titillé de près samedi dernier lors des Strade Bianche. Et assurément, le Français apparaît beaucoup plus fort que le Slovène au même âge. Autant d'éléments qui amènent à penser qu'il pourrait un jour prendre sa succession. Et cela n'a visiblement pas échappé à la formation UAE Team Emirates...

Samedi dernier, Tadej Pogacar croisait la route de Paul Seixas pour la première fois de la saison à l'occasion des Strade Bianche, et on attendait beaucoup de cette confrontation, véritable test XXL pour le jeune phénomène français. Et le fait est qu'il a une nouvelle fois confirmé ses prédispositions stratosphériques, étant le dernier à résister à l'offensive du Slovène, alors qu'il avait dû au préalable boucher un trou pour revenir dans sa roue, sans s'effondrer par la suite, bien au contraire, pour finir deuxième à une minute à l'arrivée, s'imposant de facto comme le deuxième coureur le plus fort de la course. A 19 ans, cette prestation confirme que le talent de Seixas est absolument hors-norme, lui qui apparaît beaucoup plus fort que Pogacar ou Evenepoel au même âge.

Le staff de l'équipe UAE déjà focalisé sur la succession de Pogacar Après la course, Tadej Pogacar n'a d'ailleurs pas manqué de lui rendre hommage, dans des mots assurément sincères, rapportés dans les colonnes de L'Equipe : « Paul Seixas ? Oui, je suis impressionné. Il a fait une super course, montré qu'il pouvait courir sous pression, produire un résultat. Il a des jambes incroyables ».