Cyclisme - Mercato : UAE Team Emirates a un plan pour Paul Seixas...

Alors qu'il n'est âgé que de 19 ans, Paul Seixas est déjà proche du niveau de Tadej Pogacar, qu'il a titillé de près samedi dernier lors des Strade Bianche. Et assurément, le Français apparaît beaucoup plus fort que le Slovène au même âge. Autant d'éléments qui amènent à penser qu'il pourrait un jour prendre sa succession. Et cela n'a visiblement pas échappé à la formation UAE Team Emirates...
Samedi dernier, Tadej Pogacar croisait la route de Paul Seixas pour la première fois de la saison à l'occasion des Strade Bianche, et on attendait beaucoup de cette confrontation, véritable test XXL pour le jeune phénomène français. Et le fait est qu'il a une nouvelle fois confirmé ses prédispositions stratosphériques, étant le dernier à résister à l'offensive du Slovène, alors qu'il avait dû au préalable boucher un trou pour revenir dans sa roue, sans s'effondrer par la suite, bien au contraire, pour finir deuxième à une minute à l'arrivée, s'imposant de facto comme le deuxième coureur le plus fort de la course. A 19 ans, cette prestation confirme que le talent de Seixas est absolument hors-norme, lui qui apparaît beaucoup plus fort que Pogacar ou Evenepoel au même âge.
Le staff de l'équipe UAE déjà focalisé sur la succession de Pogacar
Après la course, Tadej Pogacar n'a d'ailleurs pas manqué de lui rendre hommage, dans des mots assurément sincères, rapportés dans les colonnes de L'Equipe : « Paul Seixas ? Oui, je suis impressionné. Il a fait une super course, montré qu'il pouvait courir sous pression, produire un résultat. Il a des jambes incroyables ».
Un objectif Seixas pour la fin 2027 ?
Le niveau et la progression de Seixas sont tels qu'il apparaît aujourd'hui comme un candidat très sérieux à la succession du Slovène. Autant d'éléments qui n'ont visiblement pas échappé au staff de l'équipe UAE Team Emirates, qui est déjà focalisé sur l'idée de trouver celui qui remplacera Pogacar au sommet de l'élite mondial. En interne, Joxean Fernandez-Matxin, le directeur sportif principal du Team UAE, avait ciblé Isaac Del Toro, qui sera d'ailleurs le lieutenant numéro un de Pogacar sur le Tour de France cette année afin d'apprendre du Maître. Mais les derniers mois pourraient avoir fait évoluer la donne. En effet, selon les informations du média HLN, le staff d'UAE aurait été impressionné par le niveau affiché par Seixas au point d'envisager de tenter de le faire venir au terme de son contrat chez Décathlon CGA CGM à la fin de l'année 2027. Selon HLN, des premières approches auraient d'ores et déjà été faites en ce sens. Sans que l'on sache si elles sont susceptibles de retenir l'attention du phénomène tricolore.