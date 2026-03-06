Cyclisme : Seixas arrive face à lui ? Pogacar a envoyé une première salve !

Alexandre Higounet

Tadej Pogacar s'apprête à reprendre la compétition demain à l'occasion des Strade Bianche, l'une de ses chasses gardées. Le champion slovène y trouvera sur sa route la pépite dont tout le monde parle, Paul Seixas, celui dont on dit qu'il pourrait le détrôner. Cela n'a pas échappé à Pogacar, qui n'a pas manqué d'envoyer un message à son intention cette semaine...

Loin de la fureur qui s'est emparé du monde du cyclisme ces quinze derniers jours devant l'explosion à la vue du tous du talent exceptionnel du jeune Français Paul Seixas, qui à 19 ans détruit tous les compteurs, y compris les siens et ceux de Remco Evenepoel au même âge, Tadej Pogacar a peaufiné sa préparation en vue de sa course de reprise demain, les Strade Bianche, sa chasse gardée, où il trouvera justement face à lui la pépite tricolore.

Un message en direct de la Cipressa... Quand on connaît le Slovène, on peut imaginer que rien ne lui a échappé autour de l'émergence XXL de Paul Seixas et qu'il voudra frapper très fort d'entrée de jeu pour remettre les pendules à l'heure, éteindre cette nouvelle concurrence et asseoir son règne. D'ailleurs, un signe qui ne trompe pas, le double champion du monde n'a pas manqué d'envoyer un message avant la course pour mieux marquer psychologiquement ses adversaires, notamment le jeune Français.