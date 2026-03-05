Cyclisme : Peut-il battre Pogacar cette saison ? Paul Seixas répond

Alexandre Higounet

Alors qu'il s'apprête à livrer son premier duel de l'année avec Tadej Pogacar à l'occasion des Strade Bianche, Paul Seixas, qui a clairement franchi un palier cette saison au point d'arriver à un niveau proche de celui du Slovène, est-il en mesure de le battre ? Peut-il y parvenir dès cette saison ? Le jeune champion tricolore a été interrogé sur le sujet à l'occasion d'un entretien récent accordé au Dauphiné Libéré...

Samedi, une semaine seulement après son exploit retentissant lors de la Faun Ardèche Classic, qu'il a remportée après un raid solitaire de plus de 50 kilomètres, concassant littéralement des coureurs mondiaux comme Matteo Jorgenson et Egan Bernal, Paul Seixas va affronter Tadej Pogacar pour la première fois de la saison. Au vu des progrès affichés par la pépite française par rapport à la fin de saison dernière, il pourrait y avoir un combat.

« Au Strade Bianche, je vais tout mettre en place pour essayer de le suivre le plus longtemps possible » Au point d'être en mesure de le battre ? Paul Seixas a été interrogé sur le sujet à l'occasion d'un entretien accordé au Dauphiné Libéré il y a quelques jours : « C'est sûr que face à lui, c'est toujours un peu compliqué d'aller chercher la gagne, mais forcément, on se donne à 100%. Je vais tout mettre en place pour essayer de le suivre le plus longtemps possible et faire le meilleur résultat possible ».