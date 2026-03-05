Cyclisme : Peut-il battre Pogacar cette saison ? Paul Seixas répond

Alors qu'il s'apprête à livrer son premier duel de l'année avec Tadej Pogacar à l'occasion des Strade Bianche, Paul Seixas, qui a clairement franchi un palier cette saison au point d'arriver à un niveau proche de celui du Slovène, est-il en mesure de le battre ? Peut-il y parvenir dès cette saison ? Le jeune champion tricolore a été interrogé sur le sujet à l'occasion d'un entretien récent accordé au Dauphiné Libéré...
Samedi, une semaine seulement après son exploit retentissant lors de la Faun Ardèche Classic, qu'il a remportée après un raid solitaire de plus de 50 kilomètres, concassant littéralement des coureurs mondiaux comme Matteo Jorgenson et Egan Bernal, Paul Seixas va affronter Tadej Pogacar pour la première fois de la saison. Au vu des progrès affichés par la pépite française par rapport à la fin de saison dernière, il pourrait y avoir un combat.
« Au Strade Bianche, je vais tout mettre en place pour essayer de le suivre le plus longtemps possible »
Au point d'être en mesure de le battre ? Paul Seixas a été interrogé sur le sujet à l'occasion d'un entretien accordé au Dauphiné Libéré il y a quelques jours : « C'est sûr que face à lui, c'est toujours un peu compliqué d'aller chercher la gagne, mais forcément, on se donne à 100%. Je vais tout mettre en place pour essayer de le suivre le plus longtemps possible et faire le meilleur résultat possible ».
« Est-ce que je me sens capable de battre Pogacar dès cette saison ? C'est une très bonne question »
Au vu de la vitesse avec laquelle le Français progresse, il n'est pas impossible que la vérité de leur rapport de force évolue au fil des mois. Une question à laquelle Seixas a été confrontée lors de cet entretien avec le Dauphiné Libéré : « Est-ce que je me sens capable de battre Pogacar dès cette saison ? C'est une très bonne question. Pour l'instant, je dois encore progresser. Ils sont encore un peu au-dessus (Pogacar et Evenepoel). Mais, maintenant, je veux voir mon évolution par rapport à l'année dernière, quand j'ai déjà pu me confronter à eux ». Au vu de ce qu'il a montré depuis le début de saison, nul doute que Paul Seixas sera cette fois bien plus proche du Slovène...