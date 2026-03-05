Mercato - OM : Des transferts dans tous les sens, l'été s'annonce «colossal» à Marseille

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La fin de saison de l'OM s'annonce très longue. Et pour cause, après l'élimination en Coupe de France contre Toulouse mercredi soir, le club phocéen n'a plus que la Ligue 1 à jouer avec la perspective de défendre sa place dans le top 4. La saison est donc d'ores-et-déjà ratée, et cela annonce un «reset colossal» à Marseille.

Après un mois de janvier catastrophique qui a vu les principaux objectifs de l'OM s'envoler, Roberto De Zerbi a été remplacé par Habib Beye. La mission confiée à l'ancien coach du Stade Rennais était claire, à savoir sauver une saison gâchée par l'élimination en Ligue des champions et la défaite dans le Trophée des Champions contre le PSG. Pour cela, l'OM avait encore deux objectif. Le premier est de tout faire pour terminer sur le podium de la Ligue 1 et s'assure une qualification directe pour la Ligue des champions. Un objectif encore atteignable à l'inverse du second qui était de remporter la Coupe de France. Les Marseillais ont effectivement chuté en quarts de finale contre Toulouse. Une nouvelle désillusion qui fait dire au journaliste Thomas Bonnavent que l'été s'annonce très agité à l'OM avec probablement une très large revue d'effectif à prévoir.

EXCLU - Mercato - OM : Après De Zerbi, Longoria voulait faire revenir… Tudor ! https://t.co/MN1tZnPQUl — le10sport (@le10sport) March 5, 2026

«Allez rideau sur cette saison pourrie pour l’OM» « Allez rideau sur cette saison pourrie pour l’OM. Nouvelle séance de tirs au but ratée. Un nouveau rendez-vous important raté dans cette compétition maudite pour l’OM. Balerdi, capitaine incorrigible et Nwaneri, joueur qui partira dans quelques semaines. Que Nwaneri, 18 ans et prêté sans option d'achat, soit le 5e tireur, j’ai pas compris. Mais le changement Traoré pour Paixao qui a le pied bouillant à la 88e pour que Traoré ne tire même pas… Point final d’une saison où personne comprenait quoique ce soit au club pollué par l’égoïsme. », a écrit le présentateur de Winamax TV sur X avant de poursuivre.