OM : Le dérapage sur La Chaîne L’Équipe… à cause d’une «catastrophe» à 260M€ !

L’Olympique de Marseille traverse une passe particulièrement délicate ces derniers temps. La faute à des résultats jugés insuffisants entraînant des changements drastiques au sein de l’organigramme du club, et ce à tous les niveaux. Un chronique de La Chaîne L’Équipe a fait deux comparaisons limites soulignant la mauvaise posture de l’OM.

Cela commence à ressembler à une malédiction. Certes, l’OM n’a plus soulevé la Coupe de France depuis 1989. Mais sur les quatre dernières éditions, le club phocéen a été éliminé par une défaite lors d’une séance de tirs au but. Après Annecy en 2023, le Stade Rennais l’année suivante et le LOSC la saison dernière, l’Olympique de Marseille a échoué en 1/4 de finale mercredi soir au terme du même exercice face au Toulouse FC (2-2 puis 3-4 aux tirs au but). Une série noire qui vient ponctuer une crise sportive et institutionnelle remontant à plusieurs semaines.

Son passage complet sur l’élimination de l’#OM en Coupe de France. #EDS pic.twitter.com/1ZZbIV1j6s — L'Équipe du soir (@lequipedusoir) March 5, 2026

L’OM comparé à une strip-teaseuse, le parallèle entre Habib Beye et les kamikazes de la seconde guerre mondiale Sur le plateau de L’Équipe du soir mercredi, Eric Blanc a été invité par le présentateur Giovanni Castaldi à commenter le bilan de la nouvelle saison blanche de l’OM, une habitude depuis la Coupe de la Ligue en 2012. Une fois lancé, l’ancien joueur de rugby à XV reconverti consultant a dérapé à l’antenne. « La saison de l’OM est-elle ratée ? C’est une catastrophe. 260M€ de budget, il faut être sérieux. L'OM me fait penser à une strip-teaseuse, tu ne sais pas si elle va enlever le haut ou le bas en premier, mais elle termine à poil. Je l'ai dit la semaine dernière qu'Habib Beye avait moins de chance que le kamikaze en 39-45 japonais qui tentait sa chance. Je l’ai dit avant que ça ait démarré. Il y a eu trop de choses, plus d’entraîneur, plus de président. Le bordel ».