Bertrand Latour balance «une information» sur un joueur du PSG à la télévision

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Disposant d’un effectif véritablement armé pour les grands rendez-vous, le PSG a pu compter sur certains tauliers sur cette première moitié de saison. Ce mercredi soir, le journaliste Bertrand Latour n’a pas hésité à délivrer une information importante concernant un jeune membre de l’effectif entraîné par Luis Enrique. Explications.

De nombreux joueurs du PSG vont être très sollicités sur cette fin de saison. En effet, disposant de nombreux internationaux, le club parisien va voir la quasi totalité de son effectif partir en Amérique afin de disputer la Coupe du monde 2026 cet été. Si peu de doutes existaient sur les participations de Désiré Doué, de Willian Pacho, ou encore de Vitinha ou João Neves, il y a plusieurs mois, Warren Zaïre-Emery ne semblait plus faire partie des plans de Didier Deschamps avec l’équipe de France.

"C'est une info ? Oui !" ⚡️@LatourBertrand nous annonce la sélection de Warren Zaïre-Emery dans un rôle de remplaçant de Jules Koundé au prochain rassemblement de l'équipe de France 🇫🇷 pic.twitter.com/sJp5bQ4Rvd — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 4, 2026

Zaïre-Emery revit au PSG Oui mais voilà, le numéro 33 a totalement remonté la pente avec le PSG. Au point d’être, cette saison, le joueur le plus utilisé par Luis Enrique. Le crack de 19 ans qui fêtera ses 20 ans ce dimanche a totalement répondu présent avec Paris cette saison, que ce soit au poste de latéral droit en remplacement d’Achraf Hakimi, mais également au milieu de terrain. Une chose est sûre, Zaïre-Emery est désormais fortement pressenti pour participer la Coupe du monde avec les Bleus.