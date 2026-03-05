Bertrand Latour balance «une information» sur un joueur du PSG à la télévision

Disposant d’un effectif véritablement armé pour les grands rendez-vous, le PSG a pu compter sur certains tauliers sur cette première moitié de saison. Ce mercredi soir, le journaliste Bertrand Latour n’a pas hésité à délivrer une information importante concernant un jeune membre de l’effectif entraîné par Luis Enrique. Explications.
De nombreux joueurs du PSG vont être très sollicités sur cette fin de saison. En effet, disposant de nombreux internationaux, le club parisien va voir la quasi totalité de son effectif partir en Amérique afin de disputer la Coupe du monde 2026 cet été. Si peu de doutes existaient sur les participations de Désiré Doué, de Willian Pacho, ou encore de Vitinha ou João Neves, il y a plusieurs mois, Warren Zaïre-Emery ne semblait plus faire partie des plans de Didier Deschamps avec l’équipe de France.
Zaïre-Emery revit au PSG
Oui mais voilà, le numéro 33 a totalement remonté la pente avec le PSG. Au point d’être, cette saison, le joueur le plus utilisé par Luis Enrique. Le crack de 19 ans qui fêtera ses 20 ans ce dimanche a totalement répondu présent avec Paris cette saison, que ce soit au poste de latéral droit en remplacement d’Achraf Hakimi, mais également au milieu de terrain. Une chose est sûre, Zaïre-Emery est désormais fortement pressenti pour participer la Coupe du monde avec les Bleus.
Remplaçant de Malo Gusto avec les Bleus ?
Et à ce sujet, le journaliste Bertrand Latour a révélé un indice de taille dans le Late Football Club diffusé sur Canal + ce mercredi soir. Alors que Jules Koundé s’est blessé avec le FC Barcelone, Bertrand Latour a ainsi révélé que Warren Zaïre-Emery devrait être sélectionné par Didier Deschamps pour le rassemblement de mars. Surtout, le journaliste a précisé que le crack parisien devrait être considéré comme remplaçant de Malo Gusto au poste de latéral droit. Un rôle dans lequel le joueur né en 2006 a fait ses preuves…