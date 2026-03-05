Mercato : «Deux clubs m’ont appelé, le PSG et l’OM», et il a décidé de rejoindre…

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Certains joueurs n’ont pas eu de mal à porter le maillot du PSG et de l’OM au cours de leur carrière, et ce malgré la rivalité entre les deux clubs. D’autres, en revanche, ont dû trancher lorsque les dirigeants parisiens et marseillais se sont positionnés au même moment. C’est le cas de cet ancien milieu de terrain reconverti en défenseur central.

Depuis l’arrivée du Qatar à la tête du PSG, l’Olympique de Marseille ne joue plus dans la même cour que le club de la capitale, vainqueur de la Ligue des champions la saison dernière. Sur le marché des transferts, il est désormais rare que les deux clubs se disputent un même joueur, bien que cela ait été fréquent par le passé. Pour les joueurs concernés, il fallait alors faire un choix.

EXCLU - Mercato - OM : Après De Zerbi, Longoria voulait faire revenir… Tudor ! https://t.co/MN1tZnPQUl — le10sport (@le10sport) March 5, 2026

Comment Rabesandratana a fini au PSG Interrogé par Virage en 2017, Éric Rabesandratana avait justifié sa signature au PSG, et ce malgré l’intérêt de l’OM. « Le tout premier contact (avec Paris), je dirais que c’est en novembre 1996, via Jean-Michel Moutier (directeur sportif du PSG, NDLR) que je connaissais de Nancy. En décembre, on va gagner au Parc (1-2). Je vois Ricardo après le match, cela a été assez succinct mais j’ai compris qu’il souhaitait ma venue », avait expliqué celui qui évoluait à l’époque à Nancy.