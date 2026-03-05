Mercato : «Deux clubs m’ont appelé, le PSG et l’OM», et il a décidé de rejoindre…

Certains joueurs n’ont pas eu de mal à porter le maillot du PSG et de l’OM au cours de leur carrière, et ce malgré la rivalité entre les deux clubs. D’autres, en revanche, ont dû trancher lorsque les dirigeants parisiens et marseillais se sont positionnés au même moment. C’est le cas de cet ancien milieu de terrain reconverti en défenseur central.
Depuis l’arrivée du Qatar à la tête du PSG, l’Olympique de Marseille ne joue plus dans la même cour que le club de la capitale, vainqueur de la Ligue des champions la saison dernière. Sur le marché des transferts, il est désormais rare que les deux clubs se disputent un même joueur, bien que cela ait été fréquent par le passé. Pour les joueurs concernés, il fallait alors faire un choix.
Comment Rabesandratana a fini au PSG
Interrogé par Virage en 2017, Éric Rabesandratana avait justifié sa signature au PSG, et ce malgré l’intérêt de l’OM. « Le tout premier contact (avec Paris), je dirais que c’est en novembre 1996, via Jean-Michel Moutier (directeur sportif du PSG, NDLR) que je connaissais de Nancy. En décembre, on va gagner au Parc (1-2). Je vois Ricardo après le match, cela a été assez succinct mais j’ai compris qu’il souhaitait ma venue », avait expliqué celui qui évoluait à l’époque à Nancy.
« Deux clubs m’ont appelé : Paris et Marseille »
Rabesandratana reconnaît alors avoir signé au PSG sans aucune hésitation : « En fait deux clubs m’ont appelé : Paris et Marseille. D’un côté j’avais le discours de Jean-Michel Moutier, de l’autre celui de Marcel Dib. J’étais plus réceptif à celui de Paris. Mon choix a été direct, limpide : le PSG. Je suis Parisien, né à Epinay-sur-Seine (93)… » Un choix fait malgré la concurrence importante au sein de l’effectif. « C’est la question que tout le monde me posait: « Eric, tu vas jouer où ? ». Avec l’effectif de ces années-là, les « années Denisot », les gens s’inquiétaient. Moi, au fond de moi, je savais qu’il fallait être patient, mais aussi que ça se passerait bien, poursuivait l’ancien capitaine parisien. Quand j’ai signé, il y avait une blague qui disait qu’on allait voir arriver des grands noms au PSG, c’est ce qu’avait dit le président (Michel Denisot), et effectivement, Rabesandratana était un grand nom… 14 lettres ! (rires). C’était drôle. »