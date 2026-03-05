John Cena à la retraite : La WWE veut (déjà) son retour pour un événement bien précis !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La WWE a vu l’une de ses légendes se retirer à la fin de l’année 2025 avec le départ de John Cena. Mais la première compagnie de catch au monde souhaiterait voir son ancienne tête de gondole tenir un rôle symbolique durant la semaine de WrestleMania, le plus grand show de l’année...

C’est un nom qui dépasse le catch. En décembre dernier, John Cena montait pour la dernière fois de sa carrière sur un ring de la WWE, la puissante compagnie qui l'a fait connaître au début des années 2000, pour un match d’adieu face à Gunther, victorieux. Une page qui se tourne pour le multiple champion du monde, affirmant qu’il ne reviendrait pas sur sa décision contrairement à d'autres légendes avant lui, à l’instar de Ric Flair et Shawn Michaels qui n’ont pas résisté à la tentation d’un retour par passion (ou appât du gain diront certains). Malgré tout, John Cena pourrait jouer un rôle durant la semaine de WrestleMania.

L’idée de la WWE avec John Cena… Selon le site BodySlam, la WWE voudrait en effet voir John Cena introniser AJ Styles durant la prochaine cérémonie du Hall of Fame, qui aura lieu en marge du plus grand événement de l’année, WrestleMania, le 17 avril prochain du côté de Las Vegas. Un mois après Cena, un autre poids lourd du catch a décidé de mettre un terme à sa carrière en la personne d’AJ Styles. Alors que les deux hommes sont proches, le plan de la WWE pourrait se concrétiser si le calendrier de la star américaine, désormais acteur à Hollywood, le permet.