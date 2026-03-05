John Cena à la retraite : La WWE veut (déjà) son retour pour un événement bien précis !

La WWE a vu l’une de ses légendes se retirer à la fin de l’année 2025 avec le départ de John Cena. Mais la première compagnie de catch au monde souhaiterait voir son ancienne tête de gondole tenir un rôle symbolique durant la semaine de WrestleMania, le plus grand show de l’année...
C’est un nom qui dépasse le catch. En décembre dernier, John Cena montait pour la dernière fois de sa carrière sur un ring de la WWE, la puissante compagnie qui l'a fait connaître au début des années 2000, pour un match d’adieu face à Gunther, victorieux. Une page qui se tourne pour le multiple champion du monde, affirmant qu’il ne reviendrait pas sur sa décision contrairement à d'autres légendes avant lui, à l’instar de Ric Flair et Shawn Michaels qui n’ont pas résisté à la tentation d’un retour par passion (ou appât du gain diront certains). Malgré tout, John Cena pourrait jouer un rôle durant la semaine de WrestleMania.
L’idée de la WWE avec John Cena…
Selon le site BodySlam, la WWE voudrait en effet voir John Cena introniser AJ Styles durant la prochaine cérémonie du Hall of Fame, qui aura lieu en marge du plus grand événement de l’année, WrestleMania, le 17 avril prochain du côté de Las Vegas. Un mois après Cena, un autre poids lourd du catch a décidé de mettre un terme à sa carrière en la personne d’AJ Styles. Alors que les deux hommes sont proches, le plan de la WWE pourrait se concrétiser si le calendrier de la star américaine, désormais acteur à Hollywood, le permet.
« Le respect se mérite et rares sont ceux qui méritent autant le respect unanime de tout le milieu que AJ Styles »
« Phénoménal est un euphémisme. Le respect se mérite et rares sont ceux qui méritent autant le respect unanime de tout le milieu que AJ Styles, avait confié John Cena sur le réseau social X après le dernier match d’AJ Styles au Royal Rumble. Merci AJ pour tout ce que tu as fait pour le catch. De la part de tous ceux qui t'ont vu et de ceux qui ont eu la chance de partager le ring avec toi ». Les deux hommes avaient eu l’occasion de s’affronter une dernière fois en octobre dernier, lors d’un événement en Australie. Reste à voir si John Cena sera bien présent pour introniser officiellement celui qu’il considère comme le « meilleur de tous les temps » dans le Hall of Fame de la WWE.