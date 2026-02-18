EXCLU : Ni Shawn Michaels, ni l’Undertaker… La nouvelle pépite française de la WWE dévoile sa rencontre marquante avec cette star, «waouh, c'est vraiment en train de se passer ça ?!»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Depuis quelques semaines, un nouveau talent a intégré les rangs de la WWE, et il est Français ! Elio LeFleur, dit Aigle Blanc sur la scène indépendante tricolore, a rejoint l’organisation reine du catch et rêve aujourd’hui de suivre les traces de ses idoles. L’une d’elles a d’ailleurs eu l’occasion de le croiser, une rencontre « exceptionnelle » comme il nous l’a confié en exclusivité.

Elio LeFleur vit un rêve depuis quelques mois. À presque 27 ans, le Français a été recruté par la WWE, la plus grande organisation de catch au monde, et fait des apparitions régulières dans le show NXT, réunissant principalement les jeunes talents prometteurs de la compagnie, diffusé en France chaque semaine dans la nuit de mardi à mercredi sur Netflix. Au cours de ses premières semaines aux États-Unis, celui qui s’est révélé sur la scène indépendante tricolore sous le surnom d’Aigle Blanc a déjà pu croiser du beau monde à l’instar de Shawn Michaels, légende du catch qui dirige la division de développement à la WWE, ou encore l’Undertaker, autre grand nom de la compagnie qui collabore désormais du côté de la AAA, fédération mexicaine rachetée par la WWE au sein de laquelle Elio LeFleur a eu l’occasion d’apparaître depuis sa signature. Mais c’est une autre rencontre qui a marqué le voltigeur tricolore, interrogé en exclusivité par le10sport.com.

Do I really need to had a description ? 🥲



The absolute GOAT. 🙌

One of the biggest inspiration of my career. 🌸#WWE #NXT #AAA pic.twitter.com/nV5SIiJ4gl — Elio LeFleur 🌸 (@ElioLeFleurWWE) December 6, 2025

« Moi je suis là, je ne comprends rien à ce qui se passe » « Je pense que ma rencontre avec Rey Mysterio reste ma préférée, nous a confié Elio LeFleur, qui a pu échanger avec son idole à l’issue d’un combat effectué au Mexique en décembre dernier. Quand on termine le match, on rentre dans les coulisses et la première personne que je vois, c'est lui. Il nous regarde, il nous applaudit et nous dit : ‘les gars, c'était vraiment un très bon match’. Moi je suis là, je ne comprends rien à ce qui se passe. Je me dis, ‘waouh, c'est vraiment en train de se passer ça ?!’ ». Et pour cause, le Français a grandi en regardant les exploits du luchador de la WWE, qui a aidé à accroître la popularité de ce spectacle sportif scénarisé en France à la fin des années 2000, au même titre que John Cena ou Jeff Hardy.