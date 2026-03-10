Mercato - PSG : Ce joueur vient de signer «un beau contrat» à Paris, mais il pense déjà à partir !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec le PSG, ce joueur de Luis Enrique aurait rempilé. D'après Jérôme Rothen, ce pensionnaire de Paris aurait paraphé un joli bail avec le club de la capitale. Malgré tout, à en croire son agent, il aurait déjà programmé son départ du PSG.

Présent dans l'émission Rothen s'enflamme la semaine dernière, Jérôme Rothen a annoncé qu'un joueur du PSG venait de prolonger. D'ailleurs, à en croire l'ancien milieu gauche du club de la capitale, ce protégé de Luis Enrique aurait paraphé un joli contrat.

Mercato - PSG : Le prochain transfert annoncé à l'étranger ? (son nom va vous surprendre) https://t.co/3DxUfq63c1 — le10sport (@le10sport) March 10, 2026

Ce joueur du PSG compte retrouver son club formateur « Fabian Ruiz ? Il dit à son entourage et son agent - et c’est aussi les conseils qu’on lui donne - "Non, moi je me préserve pour la sélection fin mars parce que j’ai assez donné au PSG pour l’instant. Donc je reprendrai prochainement, mais je ne sais pas quand". Mais vous verrez que fin mars, il sera pris avec l’Espagne. Et surtout, il se consacre pour bien se préparer et bien revenir pour la Coupe du monde. Pourquoi il pense comme ça ? Parce que Monsieur Ruiz a resigné un beau contrat au PSG. Donc maintenant, il est tranquille, pénard. Et je peux dire qu’au sein du club, c’est très mal vécu. Son état d’esprit aujourd’hui après avoir dit tout et son contraire sur la blessure », a révélé Jérôme Rothen sur les ondes de RMC Sport il y a quelques jours. Malgré sa prolongation avec le PSG, Fabian Ruiz préparerait déjà son départ. Du moins, c'est ce qu'affirme son agent : Loren del Pino.