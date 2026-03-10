La star du PSG qui veut faire du cinéma (et vous ne devinerez jamais son nom)

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Sous le feu des projecteurs des stades dans lesquels le PSG joue chaque chaque semaine, un joueur de Luis Enrique se verrait bien être sous ceux des lumières des caméras lorsqu’il arrêtera sa carrière de footballeur professionnel dans quelques années. C’est son souhait affiché en interview et c’est une reconversion pour le moins surprenante qu’il partage.

Les joueurs de football, au fil des années, sont de plus en plus démarchés par leurs équipementiers respectifs afin de participer à des spots publicitaires. Au PSG, ils sont plusieurs à être liés avec Adidas. Que ce soit le Ballon d’or Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Fabian Ruiz, Nuno Mendes ou encore Khvicha Kvaratskhelia. La marque aux trois bandes multiplie les campagnes marketing ces derniers temps pour deux styles de crampons : la F50 et les Predator.

«Après cette publicité, tout le monde m’a dit que j’avais vraiment bien joué» Aux côtés de Fabian Ruiz et de Nuno Mendes, Khvicha Kvaratskhelia a dernièrement tourné pour Adidas une publicité dans laquelle on voit les trois joueurs du PSG jouer à la pétanque, au frisbee, le tout en faisant une brésilienne entre un café et des œufs. Une partie du métier de footballeur qu’il affectionne tout particulièrement au point de se donner des idées pour la suite une fois qu’il aura raccroché les crampons. « Vous jouez dans le dernier spot de votre équipementier. Aimeriez-vous devenir acteur après votre carrière ? J’aimerais bien, mais c’est vraiment difficile. Après cette publicité, tout le monde m’a dit que j’avais vraiment bien joué. Comment fais-tu cela ? Et je réponds : « Je ne sais pas. Je le fais, c’est tout. » Quand je regarde des films, j’imagine toujours que je suis le rôle principal. Donc je voudrais être acteur. Mais ça n’arrivera pas… Dans mes rêves peut-être ».