Mercato - PSG : «Je n’ai pas réfléchi...», il réclame son transfert sur un coup de tête !

Il y a des appels que les joueurs ne peuvent pas se permettre de refuser tant l’opportunité sportive et l’environnement ont le mérite de changer une vie et celle de sa famille. Une recrue du PSG, incitée à signer grâce à Luis Enrique et Luis Campos, a confirmé cette tendance. Il n’aura pas fallu bien longtemps pour qu’elle accepte de donner son aval au projet parisien.

Le PSG a pris le seul trophée tant attendu par les supporters parisiens la saison dernière avec la Ligue des champions. Le 31 mai 2025 restera à jamais gravé dans les mémoires de la communauté parisienne, étant donné que c’est la première de son histoire. Et cette conquête européenne a été rendue possible par un travail de plusieurs années sur le marché des transferts et notamment pour la session estivale de 2024 et la seule et unique recrue du mercato d’hiver en 2025 : Khvicha Kvaratskhelia.

« C’est au PSG que je suis devenu un guerrier » : la Géorgie, Maradona et Paris, les confessions de Kvaratskhelia

«C’est quand le PSG m’a contacté que j’ai vraiment compris que j’étais devenu un joueur de niveau mondial» Le Paris Saint-Germain est venu toquer à la porte du clan Kvaratskhelia dès l’été 2024, sans succès puisque son entraîneur Antonio Conte au Napoli refusait qu’il s’en aille. Il aura fallu attendre quelques mois supplémentaires pour que cette opération voit le jour. De quoi faire le bonheur de l’international géorgien et de sa femme. « Quand on vient d’un petit pays comme le mien, jouer dans l’une des plus grandes équipes du monde, bien sûr que c’est un rêve ! Arriver à Naples, c’était déjà quelque chose de très important pour moi. J’étais très fier d’avoir réussi ça. Mais c’est quand le PSG m’a contacté que j’ai vraiment compris que j’étais devenu un joueur de niveau mondial. J’étais vraiment très fier ».