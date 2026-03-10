Zinedine Zidane de retour : Un avertissement est lancé sur RMC

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Un temps sélectionneur de Didier Deschamps lorsqu’il a entamé sa carrière internationale avec l’équipe de France, il s’est confié sur l’un des feuilletons du moment autour de l’actualité des Bleus. Après le Mondial en Amérique du nord, Deschamps devrait céder sa place à Zinedine Zidane très attendu. Le Ballon d’or 98 va cependant récupérer un costume difficile à porter.

Une coupure de cinq ans. Depuis la fin de son deuxième passage sur le banc de touche du Real Madrid en mai 2021, Zinedine Zidane ne s’était pas lancé dans une autre aventure alors que son nom était lié au PSG, à l’OM, à Manchester United, Chelsea, la Juventus ou encore le Real Madrid. Zizou partageait son « rêve bleu » en juin 2022 au cours d’un entretien accordé à L’Équipe à l’occasion de son 50ème anniversaire. Et depuis, le champion du monde 98 a occasionnellement remis une pièce dans la machine concernant sa volonté de prendre les rênes de l’équipe de France.

🇫🇷👀 Michel Platini : "Concernant Didier Deschamps, peu importe comment l'équipe joue, je veux qu'elle gagne. Quand j'étais sélectionneur, je m'en tapais complètement de bien jouer au ballon, je voulais gagner." pic.twitter.com/J9XmKJaPTu — After Foot RMC (@AfterRMC) March 9, 2026

«Je suis un camarade de Didier Deschamps et je dirai toujours que le sélectionneur a toujours bien fait les choses» Après la Coupe du monde 2026 (11 juin - 19 juillet), Didier Deschamps se retirera après 14 années passées à la tête de l’équipe de France, moment où son contrat avec la Fédération française de football prendra fin. Et il ne devrait pas rester vacant bien longtemps ce poste puisqu’un accord verbal serait déjà convenu entre la FFF et Zidane d’après différentes sources telles que le journaliste Fabrizio Romano. Sur les ondes de RMC, Michel Platini était l’invité de l’After Foot lundi soir et a défendu le bilan de Deschamps critiqué pour sa philosophie de jeu notamment. « Sincèrement, je suis là pour qu'elle gagne, je veux la voir gagner. On a gagné une Coupe du monde (2018) et une autre où on a été en finale avec Didier. C'est formidable ce qu'il a fait. Il les fait jouer d'une certaine façon, il les connaît mieux que nous. L'important, c'est qu'on gagne les matchs. Didier Deschamps est un très bon sélectionneur pour moi. Vous pouvez être critiques comme journalistes. Moi, je suis un camarade de Didier Deschamps et je dirai toujours que le sélectionneur a toujours bien fait les choses ».