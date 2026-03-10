Mercato - PSG : Prêt à prendre sa retraite, il a finalement signé à Paris !

Amadou Diawara

Lors de l'été 2023, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi s'est révolutionné. En effet, le club de la capitale a procédé à une refonte de son effectif et de son organigramme. D'ailleurs, les hautes sphères du PSG ont convaincu l'une de leurs recrues de signer à Paris, plutôt que de prendre sa retraite.

Durant l'intersaison 2023, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a mis fin à sa génération bling-bling. En effet, le club de la capitale s'est débarrassé de toutes ses superstars sauf Kylian Mbappé, notamment Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos et Marco Verratti ; et ce, pour miser sur un collectif jeune et fort. Et pour incarner cette nouvelle philosophie, le PSG s'est attaché les services de Luis Enrique.

Luis Enrique était prêt à prendre sa retraite en 2023 si... Ayant quitté son poste de sélectionneur de l'Espagne le 8 décembre 2022, Luis Enrique a signé au PSG sept mois plus tard, soit le 5 juillet 2023. Pourtant, le coach de 55 ans songeait à prendre sa retraite. D'après Le Parisien, l'écurie rouge et bleu a trouvé les mots pour convaincre Luis Enrique de poursuivre sa carrière d'entraineur.