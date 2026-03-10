Mercato - PSG : Prêt à prendre sa retraite, il a finalement signé à Paris !

Lors de l'été 2023, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi s'est révolutionné. En effet, le club de la capitale a procédé à une refonte de son effectif et de son organigramme. D'ailleurs, les hautes sphères du PSG ont convaincu l'une de leurs recrues de signer à Paris, plutôt que de prendre sa retraite.
Durant l'intersaison 2023, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a mis fin à sa génération bling-bling. En effet, le club de la capitale s'est débarrassé de toutes ses superstars sauf Kylian Mbappé, notamment Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos et Marco Verratti ; et ce, pour miser sur un collectif jeune et fort. Et pour incarner cette nouvelle philosophie, le PSG s'est attaché les services de Luis Enrique.
Luis Enrique était prêt à prendre sa retraite en 2023 si...
Ayant quitté son poste de sélectionneur de l'Espagne le 8 décembre 2022, Luis Enrique a signé au PSG sept mois plus tard, soit le 5 juillet 2023. Pourtant, le coach de 55 ans songeait à prendre sa retraite. D'après Le Parisien, l'écurie rouge et bleu a trouvé les mots pour convaincre Luis Enrique de poursuivre sa carrière d'entraineur.
Le PSG a convaincu Luis Enrique de poursuivre sa carrière
Après une élimination précoce à la Coupe du Monde 2022 avec l'Espagne (défaite contre le Maroc en huitième de finale au Qatar), Luis Enrique aurait songé à mettre un terme à sa carrière d'entraineur. D'après les indiscrétions du Parisien, l'ancien sélectionneur de la Roja était prêt à dire stop s'il ne recevait aucune proposition satisfaisante pour reprendre du service. A en croire le média français, Luis Enrique était ouvert à l'idée de rejoindre une nouvelle équipe qui était malade et avait besoin d'un second souffle. Alors que le PSG entrait dans cette catégorie, les dirigeants parisiens ont trouvé les mots pour le convaincre. Ayant offert sa toute première Ligue des Champions à l'écurie rouge et bleu, Luis Enrique est engagé jusqu'au 30 juin 2027.