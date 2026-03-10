Mercato - PSG : «J'aimerais y aller», Luis Enrique proche d'un autre club... la rencontre à l'étranger !

Amadou Diawara

Avant son départ au PSG, Luis Enrique s'est rapproché d'un autre club. Ouvert à l'idée d'exercer en Premier League, le coach espagnol a rencontré la direction d'un club anglais, avec qui il a pris le temps de discuter. Mais heureusement pour le club de la capitale, Luis Enrique a finalement décidé de ne pas rejoindre cette écurie.

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2022, l'Espagne de Luis Enrique s'est frottée au Maroc. Toutefois, la Roja s'est inclinée face aux Lions de l'Atlas, et ce, à l'issue de la séance des tirs au but (0-0, 3-0, le 6 décembre). Après l'élimination de l'Espagne, Luis Enrique a quitté son poste de sélectionneur. Et huit mois plus tard, le technicien de 55 ans a signé au PSG. Pourtant, il aurait été proche de rejoindre une écurie britannique.

Luis Enrique aurait pu signer à Chelsea, et non au PSG D'après les indiscrétions du Parisien, Luis Enrique aurait pu rejoindre Chelsea, et non le PSG, lors de l'été 2023. En effet, les Blues auraient fait du coach espagnol leur priorité pour remplacer Graham Potter, remercié le 2 avril de cette année-là. Conscient de l'intérêt londonien, Luis Enrique n'y était pas insensible. D'ailleurs, il avait clairement ouvert la porte à un départ en Angleterre en mars. « J’ai une attirance particulière pour l’Angleterre, j’aimerais y aller pour travailler. L’Angleterre est un championnat intéressant », avait reconnu Luis Enrique.