Cyclisme - Mercato : Seixas-UAE, perspective réelle ?

Alexandre Higounet

En début de semaine, le média flamand Het Laatste Nieuws a révélé que l'équipe UAE Team Emirates, focalisée dans la quête du nouveau Pogacar afin d'assurer sa domination sur la prochaine décennie, ciblait désormais Paul Seixas, au point d'avoir établi des premiers contacts avec le Français, sous contrat jusqu'à la fin 2027 avec Décathlon-CMA CGM. La démarche a-t-elle des chances d'aboutir ?

Depuis plusieurs mois, l'équipe UAE Team Emirates est focalisée sur la succession de Tadej Pogacar, cherchant activement celui qui sera en mesure de prendre la suite et d'assurer une domination sur la prochaine décennie. Dans le profil, Joxean Fernandez-Matxin, le directeur sportif principal d'UAE Team Emirates, mise aujourd'hui sur Isaac Del Toro, le jeune grimpeur mexicain, deuxième du Giro l'an dernier mais qu'il aurait dû remporter sans une erreur stratégique de l'équipe lors de la dernière étape de haute montagne. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si Del Toro sera cet été le lieutenant numéro un de Pogacar sur le Tour de France, afin d'emmagasiner de l'expérience auprès du Maître.

Le Team UAE réfléchit de plus en plus à l'après Pogacar... Seulement ces derniers temps, un autre coureur est venu perturber les plans, il s'agit de Paul Seixas, dont le talent explose au grand jour depuis six mois, au point qu'il apparaît désormais comme proche du niveau de Pogacar lui-même, et assurément bien plus fort que le Slovène au même âge (19 ans). Suffisant pour que l'équipe UAE se penche de près sur son cas, comme le révèle le média flamand Het Laatste Nieuws ces dernières heures. Selon HLN, conscient du talent hors-norme de Seixas, qui pourrait rapidement l'installer au sommet de la hiérarchie mondiale, le staff du Team UAE aurait dans l'idée de le faire signer dès que possible, soit à la fin de l'année 2027, date du terme de son contrat avec Décathlon-CMA CGM. Selon HLN, des premiers contacts auraient déjà été pris en ce sens.