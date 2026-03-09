Cyclisme : La preuve que Pogacar craint Paul Seixas...

Alexandre Higounet

Samedi dernier, à l'occasion des Strade Bianche, Tadej Pogacar retrouvait Paul Seixas pour la première fois cette saison, alors que le grand talent tricolore a franchi un énorme palier ces derniers mois. Si le Slovène a finalement gagné, le Français a très bien résisté et pris rendez-vous pour la suite. Et quelques détails au moment clé de la course témoigne qu'il est déjà craint par le double champion du monde...

Le premier affrontement de l'année entre Tadej Pogacar et Paul Seixas, qui s'est déroulé samedi dernier à l'occasion des Strade Bianche, a certe abouti à la victoire du Slovène, qui a remporté la course avec une minute d'avance sur le Français deuxième, mais le déroulé a confirmé que la pépite tricolore était désormais proche du numéro un mondial. Sans une question de placement au moment clé de la course, qui a contraint Seixas a faire un gros effort d'au moins deux minutes pour revenir dans la roue de Pogacar alors que la bataille était maximale, il aurait peut-être pu lui tenir tête. D'autant que le coureur français ne s'est pas effondré par la suite, démontrant qu'il avait encore de la réserve.

Pogacar a cherché à mettre Seixas à distance avant son attaque... A l'arrivée, Tadej Pogacar ne s'y est pas trompé, rendant un hommage sincère à son jeune rival dans des propos rapportés par le quotidien L'Equipe : « Paul Seixas ? Oui, je suis impressionné. Il a fait une super course, montré qu'il pouvait courir sous pression, produire un résultat. Il a des jambes incroyables ».