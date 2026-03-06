Cyclisme : « Paul Seixas, je pense qu'il est l'élu »

Alexandre Higounet

A moins de 24 heures de son premier grand duel de la saison avec Tadej Pogacar à l'occasion des Strade Bianche, Paul Seixas apparait désormais comme un véritable concurrent pour le champion slovène. Et pour Marc Madiot, le patron historique de la formation Groupama-FDJ, Paul Seixas est clairement l'élu que toute la France attend depuis Bernard Hinault.

Demain, Paul Seixas affrontera Tadej Pogacar pour la première fois de la saison à l'occasion des Strade Bianche, et il apparaît de plus en plus possible que le champion slovène soit contraint à un affrontement plus long qu'habituellement, lui qui avait pris l'habitude d'y construire sa victoire en s'envolant à 80 kilomètres de l'arrivée. A 19 ans à peine, tout amène en effet à penser que le jeune Français n'est plus très loin du Slovène, que ce soit les données chiffrées, l'impression générale en course ou la manière dont il a dominé ces dernières semaines des adversaires de niveau mondial.

« Il y a Tadej Pogačar, Isaac Del Toro, Jonas Vingegaard, Paul Seixas, Mathieu Van der Poel et Remco Evenepoel » Sur les ondes de RMC, Marc Madiot, le manager historique de la Groupama-FDJ, habituellement plutôt avare en superlatifs, notamment lorsqu'un jeune espoir tricolore point le bout de son nez, s'est enflammé au sujet de Paul Seixas, comme rapporté par cyclinguptodate : « Pour moi, il fait déjà partie des cinq ou six meilleurs coureurs du monde. Il y a Tadej Pogačar, Isaac Del Toro, Jonas Vingegaard, Paul Seixas, Mathieu Van der Poel et Remco Evenepoel. Dans le peloton, on a cette capacité à ressentir les rapports de force. Et il a déjà démontré cette maîtrise. Tout va plus vite aujourd'hui, c'est valable pour tous les sports, il est donc parfaitement logique qu'à 19 ou 20 ans, on atteigne des niveaux physiques inimaginables il y a encore quelques années. Seixas a quelque chose que les autres n'ont pas, ou que très peu possèdent, comme Pogačar. Messi avait lui aussi quelque chose d'unique lorsqu'il a commencé à taper dans un ballon. Pour l'instant, on ne voit aucune faiblesse chez Seixas. Il a tout dans son arsenal ».