Accord avec le PSG : Il aurait préféré l'éviter, «est-ce qu'on a vraiment le choix ?»

Amadou Diawara

En début de semaine, Daniel Riolo a pesté sur les ondes de RMC Sport (dans l'émission l'After Foot), affirmant qu'un club avait conclu un accord avec le PSG par soumission. Interrogé sur le sujet, l'entraineur de cette équipe de Ligue 1 a lâché toutes ses vérités.

Pour préparer au mieux le huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre Chelsea, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a demandé au FC Nantes et à la LFP de reporter son rendez-vous de la 26ème journée de Ligue 1. Finalement, le club de la capitale a trouvé un accord avec les Canaris et l'instance nationale du football pour que ce match n'ait pas lieu à la mi-mars, mais plutôt à la mi-avril.

«On aurait forcément préféré jouer la semaine prochaine» Présent dans l'émission l'After Foot ce lundi soir, Daniel Riolo a poussé un coup de gueule sur le report de PSG-Nantes. « Si tu rends service, je n'ai aucun problème avec le fait d'être sympa, de favoriser nos équipes pour qu'elles brillent en Coupe d'Europe. Sauf si c'est contre toi, dans une attitude de soumission totale - à savoir ce qu'est la Ligue 1 par rapport au PSG. Quand tu t'appelles Nantes et que tu vas t'organiser une calendrier avec trois matchs dans la semaine et que tu n'as certainement pas un effectif pour jouer ça, surtout pour ton maintien, tu te mets une balle dans le pied pour rendre service à quelqu'un d'autre. C'est uniquement de la soumission. Je ne comprends pas. On a fait une Ligue 1 à 18 clubs pour que ce genre de souci ne se pose plus, on a enlevé la Coupe de la Ligue pour tout alléger et on a un club qui n'a même plus besoin de demander. Les clubs de Ligue 1 se couchent tellement que ça vient tout seul », a pesté le journaliste de RMC Sport.