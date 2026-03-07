Mercato - PSG : Un joueur signe «un beau contrat» en secret et trahit déjà le club !

Ces dernières années, le PSG a décidé d'officialiser ses prolongations de contrat de manière groupée. Autrement dit, même si certains joueurs ont déjà signé leur nouveau contrat, la communication officielle peut attendre plusieurs mois. Et c'est visiblement encore le cas.
Depuis l'arrivée de Luis Campos au poste de directeur sportif du PSG, les officialisations des prolongations se font de manière groupée comme ce fut le cas avec Vitinha, Achraf Hakimi et Nuno Mendes. La tendance semble être la même avec Willian Pacho, dont la prolongation serait signée en coulisses. Et selon Jérôme Rothen, c'est également le cas pour Fabian Ruiz, officiellement lié au PSG jusqu'en 2027.
Fabian Ruiz a prolongé selon Jérôme Rothen...
« On se pose beaucoup de question, même à l’intérieur du club. Il y en a qui ont des gros pépins, mais c’est vrai que Fabian Ruiz, ça pose question. On parle d’une contusion, mais le match contre le Sporting Portugal commence à dater. Donc ils ont pris le temps de régler ce fameux hématome. Derrière, reprise au contact du terrain avec le staff médical, tout se passe bien. Et puis quand Monsieur Ruiz accélère un peu et qu’il est tout proche de reprendre l’entraînement avec le groupe, comme par hasard la contusion lui fait mal. Donc au bout d’un moment, tu grattes un peu et le staff médical se pose de grosses questions et surtout les dirigeants. Mais Ruiz parle à des gens qui veulent son bien, et qui me les répètent », a d'abord expliqué l'ancien joueur du PSG au micro de Rothen s'enflamme sur RMC avant de poursuivre.
... et il en profite pour jouer un sale tour au PSG
« Il dit à son entourage et son agent - et c’est aussi les conseils qu’on lui donne - "Non, moi je me préserve pour la sélection fin mars parce que j’ai assez donné au PSG pour l’instant. Donc je reprendrai prochainement, mais je ne sais pas quand". Mais vous verrez que fin mars, il sera pris avec l’Espagne. Et surtout, il se consacre pour bien se préparer et bien revenir pour la Coupe du monde. Pourquoi il pense comme ça ? Parce que Monsieur Ruiz a resigné un beau contrat au PSG. Donc maintenant, il est tranquille, penard. Et je peux dire qu’au sein du club, c’est très mal vécu. Son état d’esprit aujourd’hui après avoir dit tout et son contraire sur la blessure », a ajouté Jérôme Rothen.