Mercato - PSG : Un joueur signe «un beau contrat» en secret et trahit déjà le club !

Ces dernières années, le PSG a décidé d'officialiser ses prolongations de contrat de manière groupée. Autrement dit, même si certains joueurs ont déjà signé leur nouveau contrat, la communication officielle peut attendre plusieurs mois. Et c'est visiblement encore le cas.

Depuis l'arrivée de Luis Campos au poste de directeur sportif du PSG, les officialisations des prolongations se font de manière groupée comme ce fut le cas avec Vitinha, Achraf Hakimi et Nuno Mendes. La tendance semble être la même avec Willian Pacho, dont la prolongation serait signée en coulisses. Et selon Jérôme Rothen, c'est également le cas pour Fabian Ruiz, officiellement lié au PSG jusqu'en 2027.

🚨 𝗙𝗔𝗕𝗜𝗔𝗡 𝗥𝗨𝗜𝗭 🇪🇸 𝗥𝗘𝗧𝗔𝗥𝗗𝗘 𝗦𝗢𝗡 𝗥𝗘𝗧𝗢𝗨𝗥 𝗔𝗨 𝗣𝗦𝗚 ! 😬



Le milieu veut se consacrer à sa sélection et au rassemblement de fin mars en vue du Mondial.



🗞️ @RothenJerome pic.twitter.com/84HS55yU7s — Actu Foot (@ActuFoot_) March 5, 2026

Fabian Ruiz a prolongé selon Jérôme Rothen... « On se pose beaucoup de question, même à l’intérieur du club. Il y en a qui ont des gros pépins, mais c’est vrai que Fabian Ruiz, ça pose question. On parle d’une contusion, mais le match contre le Sporting Portugal commence à dater. Donc ils ont pris le temps de régler ce fameux hématome. Derrière, reprise au contact du terrain avec le staff médical, tout se passe bien. Et puis quand Monsieur Ruiz accélère un peu et qu’il est tout proche de reprendre l’entraînement avec le groupe, comme par hasard la contusion lui fait mal. Donc au bout d’un moment, tu grattes un peu et le staff médical se pose de grosses questions et surtout les dirigeants. Mais Ruiz parle à des gens qui veulent son bien, et qui me les répètent », a d'abord expliqué l'ancien joueur du PSG au micro de Rothen s'enflamme sur RMC avant de poursuivre.