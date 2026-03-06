Mercato - OM : Il quitte Marseille et balance des «choses négatives» sur son transfert

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il vient d’être éliminé par Toulouse en quarts de finale de la Coupe de France, les problèmes de l’OM ont débuté l’été dernier, avec le départ surprise de l’un de ses joueurs majeurs. Un départ sur lequel le principal intéressé est revenu, évoquant des « choses négatives » pour parler des événements qui se sont produits.

En pleine crise institutionnelle et sportive depuis son élimination en Ligue des champions, l’OM replonge dès qu’il semble réussir à sortir la tête de l’eau. Après une victoire renversante face à l’OL (3-2) dimanche, les Marseillais se font faits éliminer par Toulouse mercredi en quarts de finale de la Coupe de France (2-2, 3-4 aux t.a.b.). Une saison qui ressemble à un cauchemar et qui avait démarré par la violente altercation, selon le club, entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe à l’issue de la première journée de Ligue 1.

Mercato - OM : Daniel Riolo craint une catastrophe à Marseille, «il n’y aura plus personne» https://t.co/xJKxjfGpjj — le10sport (@le10sport) March 6, 2026

« J'ai toujours tout affronté, dans le football et dans ma vie privée, grâce à ma force mentale » L’international français est justement revenu sur les événements de l’été dernier, qui ont provoqué son départ de l'OM, auprès de Rivista Undici. « Tout ne peut pas toujours aller comme prévu, parfois des choses négatives vous arrivent, mais c'est justement dans ces moments-là que vous apprenez, que vous devenez plus fort. J'ai toujours tout affronté, dans le football et dans ma vie privée, grâce à ma force mentale. Je pense que c'est ce qui me caractérise le plus, cette force, cette capacité à rester concentré, cette envie d'aller de l'avant et de toujours vouloir faire mieux. La confiance en moi a toujours été un trait de mon caractère. Avec le temps, avec l'expérience, cette confiance n'a cessé de croître. C'est quelque chose que je veux transmettre ici aussi, au Milan. Si nous sommes ici, c'est que nous sommes forts, que nous avons des qualités, et ce sont des choses que nous devons démontrer. C'est pourquoi il est utile d'essayer, parfois de prendre des risques, et pour cela, il faut avoir confiance en soi », a déclaré Adrien Rabiot, dans des propos relayés par TMW.