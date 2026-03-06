Mercato - OM : Quatre grands noms du vestiaire vont partir avec Mason Greenwood ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans une situation institutionnelle instable avec le départ de Pablo Longoria et celui de Medhi Benatia qui devrait intervenir à la fin de la saison, l’OM va avoir plusieurs dossiers à gérer cet été, notamment concernant Mason Greenwood. En plus de l’Anglais, l’avenir de quatre cadres du vestiaire interroge également.

Après avoir renversé l’OL (3-2) dimanche en Ligue 1, l’OM a été éliminé par Toulouse en quarts de finale de la Coupe de France (2-2, 3-4 aux t.a.b.) mercredi, laissant ainsi filer un de ses deux objectifs de la fin de saison. Les Olympiens doivent désormais finir sur le podium pour limiter la casse, avant un été qui s’annonce une nouvelle fois très animé à Marseille.

Greenwood et la tentation du Golfe Reste à savoir avec qui aux commandes, l’OM étant à la recherche d’un nouveau président et Medhi Benatia ayant accepté de rester jusqu’à la fin de la saison, mais vraisemblablement pas plus. Ce n’est donc certainement pas lui qui aura à gérer le dossier Mason Greenwood (24 ans), avec lequel il aurait d’ailleurs des relations assez fraîches. Resté en marge du reste du groupe pendant la séance de tirs aux buts face à Toulouse, l’attitude de l’Anglais a interpellé, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2029, mais pourrait partir dès cet été.