Mercato - Paris FC : A peine arrivé, il planifie déjà son départ, «mon futur va jusqu'à la fin de la saison»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Promu en Ligue 1 cette saison, le Paris FC nourrit de grandes ambitions pour le futur. Le club a pour objectif de se maintenir dans l'élite avant de pourquoi pas monter en grade au fil des saisons. Après un début de saison plutôt satisfaisant, les Parisiens ont un peu ralenti la cadence, jusqu'à se rapprocher de la fin du classement. Un entraîneur de renom a ainsi débarqué récemment mais visiblement, il ne devrait pas s'attarder.

14ème de Ligue 1 à l'heure actuelle avec 26 points, le Paris FC a encore une marge sur la zone rouge puisque la 17ème place occupée par le FC Nantes pour le moment est 9 points en dessous. Et le hasard fait bien les choses puisque l'entraîneur qui vient de remplacer Stéphane Gilli jusqu'à la fin de la saison connaît très bien le FC Nantes. Pas sûr que son histoire avec le Paris FC dure aussi longtemps qu'avec les Canaris...

Antoine Kombouaré débarque au Paris FC En réussissant à se frayer un chemin jusqu'en Ligue 1, le Paris FC découvre un autre championnat porté par un projet ambitieux qui pourrait fonctionner. Le deuxième club de la capitale a beaucoup travaillé pour essayer de former une équipe solide afin de devenir une équipe récurrente dans l'élite du championnat de France. Stéphane Gilli restera ainsi celui qui a réussi à mener le club jusqu'en en Ligue 1 mais le Paris FC a décidé de s'en séparer le mois dernier. Et pour le remplacer, un entraîneur d'expérience : Antoine Kombouaré. Mais il ne devrait pas s'éterniser...