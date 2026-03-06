Un joueur du RC Lens se fait humilier en public, «j’ai eu envie de tout casser»

Alexis Brunet

Actuellement, le RC Lens réussit une très bonne saison avec une qualification pour les demi-finales de la Coupe de France ainsi qu’une deuxième place en Ligue 1. Le club du nord de la France s’appuie sur un collectif solide avec des joueurs d’expérience qui connaissent bien le championnat. C’est notamment le cas d’un Lensois en particulier, qui revient pourtant de loin. Explications.

Habitué ces dernières années à réaliser de bonnes saisons, le RC Lens prouve encore une fois qu’il faut compter sur lui en France. L’équipe entraînée par Pierre Sage déploie un jeu très séduisant qui lui permet notamment d’occuper la deuxième place en Ligue 1, à quatre points du PSG. Les coéquipiers de Florian Thauvin sont également qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de France avec leur succès acquis jeudi soir face à l’OL aux tirs au but.

Vidéo incroyable.



Interrogé en conférence de presse sur Malang Sarr, Mauricio Pochettino ne sait pas de qui il s’agit. 😳😅



Malang Sarr est pourtant sous contrat avec Chelsea… pic.twitter.com/BhVgnoJh7h — BeFootball (@_BeFootball) August 26, 2023

Le roc Malang Sarr Si le RC Lens brille en Ligue 1, c’est notamment grâce à Florian Thauvin qui s’occupe de mettre les buts, mais aussi grâce à Malang Sarr. Le défenseur arrivé en 2024 dans le nord de la France est l’un des meilleurs centraux du championnat et il est surtout très régulier. Pour preuve, il n’a manqué qu’une seule rencontre cette saison, face à Metz, lors de la dixième journée, le 29 octobre 2025. Les Lensois s’étaient d’ailleurs inclinés ce jour-là sur le score de 2-0.