Un joueur du RC Lens se fait humilier en public, «j’ai eu envie de tout casser»

Actuellement, le RC Lens réussit une très bonne saison avec une qualification pour les demi-finales de la Coupe de France ainsi qu’une deuxième place en Ligue 1. Le club du nord de la France s’appuie sur un collectif solide avec des joueurs d’expérience qui connaissent bien le championnat. C’est notamment le cas d’un Lensois en particulier, qui revient pourtant de loin. Explications.
Habitué ces dernières années à réaliser de bonnes saisons, le RC Lens prouve encore une fois qu’il faut compter sur lui en France. L’équipe entraînée par Pierre Sage déploie un jeu très séduisant qui lui permet notamment d’occuper la deuxième place en Ligue 1, à quatre points du PSG. Les coéquipiers de Florian Thauvin sont également qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de France avec leur succès acquis jeudi soir face à l’OL aux tirs au but.
Le roc Malang Sarr
Si le RC Lens brille en Ligue 1, c’est notamment grâce à Florian Thauvin qui s’occupe de mettre les buts, mais aussi grâce à Malang Sarr. Le défenseur arrivé en 2024 dans le nord de la France est l’un des meilleurs centraux du championnat et il est surtout très régulier. Pour preuve, il n’a manqué qu’une seule rencontre cette saison, face à Metz, lors de la dixième journée, le 29 octobre 2025. Les Lensois s’étaient d’ailleurs inclinés ce jour-là sur le score de 2-0.
Malang Sarr a vécu une humiliation
Aujourd’hui tout va bien pour Malang Sarr, mais ce n’était pas le cas il y a quelques années. Le défenseur évoluait alors du côté de Chelsea et il n’avait pas beaucoup de temps de jeu. En août 2023, l’entraîneur des Blues de l’époque, Mauricio Pochettino, avait d’ailleurs humilié le Français en conférence de presse en affirmant ne pas le connaître. « Qui ça ? », avait déclaré l’Argentin, ce qui avait alors rendu fou le joueur de 27 ans. « Sur le moment j'ai eu envie de tout casser quand il dit ça. En vouloir, c'est un grand mot. Est-ce que je lui en ai voulu (à l'époque) ? Oui. Aujourd'hui ? Non », a déclaré le Lensois au média Kampo. Depuis, il y a fort à parier que l’actuel sélectionneur des États-Unis sait qui est le joueur du RC Lens.