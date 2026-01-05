Départ du RC Lens : La destination qui fait rêver Florian Thauvin !

De retour en Ligue 1 et alors qu’il enchaîne les bonnes performances avec le RC Lens, Florian Thauvin espère qu’il fera partie des joueurs qui s’envoleront pour les Etats-Unis l’été prochain. L’équipe de France y disputera la Coupe du monde, à laquelle le joueur âgé de 32 ans rêve de participer.
Présent sur le plateau de Ligue 1+ ce dimanche, Florian Thauvin a évoqué ses chances de prendre la direction des Etats-Unis l’été prochain, un des trois pays hôtes de la Coupe du monde 2026. Arrivé au RC Lens l’été dernier, le joueur âgé de 32 ans a fait son retour en équipe de France au mois d’octobre, après six ans d’absence.
« Avant d’être joueur, on est supporter de l’équipe de France »
« Déjà, pour le plus grand bonheur des Français, c’est de voir tous les joueurs de grande qualité que l’on a en France. Je crois que la base est la chose la plus importante. Ce que l’on souhaite tous, c’est que la France remporte une nouvelle Coupe du monde. Donc avant d’être joueur, on est supporter de l’équipe de France. Déjà ça, il ne faut pas l’oublier », a déclaré Florian Thauvin.
« On verra si on se donne le droit de rêver »
L’attaquant du RC Lens, auteur de 5 buts et 2 passes décisives cette saison, a ajouté : « Et puis après, bien évidemment, il faut assumer avoir ses objectifs en tant que compétiteur. C’est, je sais, quelque chose qui sera compliquée, parce qu’il y a beaucoup de concurrence. Mais je ferai le maximum. Ça passe par mes bonnes performances le week-end et puis on verra si on se donne le droit de rêver. »