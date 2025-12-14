Officiel - OM : Le remplaçant de Greenwood annoncé au RC Lens !

Auteur de plusieurs prestations de grande qualité dernièrement, Florian Thauvin a été élu joueur du mois de novembre. Le joueur du RC Lens succède ainsi à Mason Greenwood, qui avait été sacré en octobre. Au total, c’est la cinquième fois dans sa carrière que le champion du monde reçoit cette récompense et la seconde fois de la saison.
Thauvin devance Greenwood
Lui aussi en lice pour le titre en novembre, Mason Greenwood a fini deuxième des votes. Après le joueur du RC Lens et celui de l’OM, c’est un Rennais qui complète le podium : Valentin Rongier. Au total, Florian Thauvin a déjà remporté cinq fois le trophée de joueur du mois dans sa carrière.
Thauvin leader du RC Lens
Après quelques années à l’étranger, Florian Thauvin a décidé de faire son retour en France lors du dernier mercato estival. Le champion du monde 2018 a choisi le RC Lens et cela lui réussit. En effet, l’attaquant de 32 ans a déjà inscrit cinq buts cette saison, tout en délivrant deux passes décisives. Il s’est déjà imposé comme l’un des leaders du club du nord de la France, qui rivalise avec le PSG.