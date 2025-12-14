Officiel - OM : Le remplaçant de Greenwood annoncé au RC Lens !

Alexis Brunet

Auteur de plusieurs prestations de grande qualité dernièrement, Florian Thauvin a été élu joueur du mois de novembre. Le joueur du RC Lens succède ainsi à Mason Greenwood, qui avait été sacré en octobre. Au total, c’est la cinquième fois dans sa carrière que le champion du monde reçoit cette récompense et la seconde fois de la saison.

Un Lensois remplace un Marseillais. Après Mason Greenwood (OM) en octobre, c’est Florian Thauvin qui a été élu joueur du mois de novembre. Une belle récompense pour le Français qui a inscrit pendant cette période deux buts et deux passes décisives. C’est la seconde fois de la saison qu’il remporte ce trophée après l’avoir déjà reçu en septembre.

Thauvin devance Greenwood Lui aussi en lice pour le titre en novembre, Mason Greenwood a fini deuxième des votes. Après le joueur du RC Lens et celui de l’OM, c’est un Rennais qui complète le podium : Valentin Rongier. Au total, Florian Thauvin a déjà remporté cinq fois le trophée de joueur du mois dans sa carrière.