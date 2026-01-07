Signature à 20M€ : Le PSG prend une décision radicale !

Cela serait en passe de se décanter pour l’avenir de Dayot Upamecano. En fin de contrat au Bayern Munich, le Français devrait prolonger avec le club bavarois. Annoncé dans le viseur du PSG, le défenseur central ne rejoindra finalement pas la formation parisienne. Il faut dire que dans la capitale française, on n’était pas prêt à toutes les folies pour Upamecano.
Dans sa dernière année de contrat au Bayern Munich, Dayot Upamecano avait la possibilité depuis le 1er janvier dernier de s’engager avec le club de son choix librement pour la saison prochaine. De quoi forcément intéresser du beau monde. En effet, le PSG et le Real Madrid étaient annoncés sur les traces du Français. Mais voilà qu’Upamecano devrait finalement poursuivre son aventure au Bayern.
Upamecano va continuer au Bayern Munich !
Pour le Bayern Munich, prolonger Dayot Upamecano était une priorité et elle serait en passe de se conclure. En effet, journaliste pour RMC, Fabrice Hawkins a fait savoir que le Français se rapprocherait d’un nouveau contrat en Bavière, seuls quelques détails resteraient à régler. Il faut dire que le Bayern Munich aurait su se montrer convaincant financièrement, offrant un salaire annuel de 20M€ à Upamecano.
Pas de folie pour le PSG et le Real Madrid !
Intéressés, le PSG et le Real Madrid verraient donc le dossier Dayot Upamecano s’évaporer. Les deux clubs étaient d’ailleurs prêts à dégainer, mais comme expliqué par Fabrice Hawkins, il n’était toutefois pas question de s’aligner sur les chiffres du Bayern Munich.