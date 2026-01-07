Signature à 20M€ : Le PSG prend une décision radicale !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cela serait en passe de se décanter pour l’avenir de Dayot Upamecano. En fin de contrat au Bayern Munich, le Français devrait prolonger avec le club bavarois. Annoncé dans le viseur du PSG, le défenseur central ne rejoindra finalement pas la formation parisienne. Il faut dire que dans la capitale française, on n’était pas prêt à toutes les folies pour Upamecano.

Dans sa dernière année de contrat au Bayern Munich, Dayot Upamecano avait la possibilité depuis le 1er janvier dernier de s’engager avec le club de son choix librement pour la saison prochaine. De quoi forcément intéresser du beau monde. En effet, le PSG et le Real Madrid étaient annoncés sur les traces du Français. Mais voilà qu’Upamecano devrait finalement poursuivre son aventure au Bayern.

Upamecano va continuer au Bayern Munich ! Pour le Bayern Munich, prolonger Dayot Upamecano était une priorité et elle serait en passe de se conclure. En effet, journaliste pour RMC, Fabrice Hawkins a fait savoir que le Français se rapprocherait d’un nouveau contrat en Bavière, seuls quelques détails resteraient à régler. Il faut dire que le Bayern Munich aurait su se montrer convaincant financièrement, offrant un salaire annuel de 20M€ à Upamecano.