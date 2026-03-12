Un joueur du PSG «piqué» par Luis Enrique : Cette décision qu’il a fallu digérer

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Luis Enrique avait pris une décision forte en laissant l’un de ses cadres sur le banc pour le huitième de finale de Ligue des champions contre Chelsea (5-2). Alors que le principal concerné n’avait pas caché sa frustration, le scénario a donné raison à l’entraîneur du PSG…

Pour le huitième de finale aller de Ligue des champions face à Chelsea, Luis Enrique avait opéré un choix fort en laissant Khvicha Kvaratskhelia sur le banc de touche. Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola avaient ainsi été privilégiés en attaque, un choix qui a payé puisque deux des trois titulaires ont trouvé le chemin des filets, avant l’entrée du Géorgien à l’heure de jeu, auteur d’un doublé en fin de match. Pour Moussa Sissoko, la décision de Luis Enrique a motivé le numéro 7 du PSG à s’illustrer.

« Ça l’a piqué » « Ça l’a piqué, estime l’ancien joueur du PSG, interrogé par Le Parisien. Tout joueur de haut niveau veut jouer ce genre de compétitions. Luis Enrique, quand il fait sa composition, il s’attend à ce que les joueurs qui entrent fassent des différences. Kvara a montré toute l’étendue de son talent en étant impactant dans son jeu et décisif avec deux buts et une passe décisive. Il apporte une certaine fougue, il sait donner des passes décisives, il sait marquer, il peut impacter son adversaire, il est vraiment très complet. Je ne suis pas surpris de voir ça, mais ce sera très important pour la suite. »