L'entraîneur du PSG triple le salaire d'un joueur... viré quelques mois plus tard !

C'est une anecdote assez incroyable qu'a racontée un ancien joueur du PSG. Ce dernier explique en effet qu'à l'époque l'entraîneur lui avait proposé une importante augmentation de salaire... avant de lui demander de se trouver un nouveau club.

Alors que Vahid Halilhodzic a fait son retour en Ligue 1 où il remplace Ahmed Kantari au FC Nantes, Jérôme Alonzo, qui a évolué sous ses ordres au PSG aux débuts des années 2000 a raconté une anecdote assez folle, révélant notamment qu'il avait triplé son salaire... avant de le pousser dehors !

Vahid Halilhodžić de retour au Football Club de Nantes ⤵︎ — FC Nantes (@FCNantes) March 10, 2026

La folle anecdote d'Alonzo sur Halilhodzic « Il avait un jour décidé d’éplucher les contrats. De tout le monde. L’histoire est vraie. Il me convoque dans son bureau et me dit : "Tu gagnes ça ?". Je lui dis que oui et me répond : "Moi, mon gardien ne gagne pas ça. C’est qui ton agent ? Ah c’est un ami". Le lendemain, il me triplait mon salaire. C’est Vahid. Mais 4 mois après, il me dégageait de l’équipe. Il m’avait dit : "Je t’aime mais pour moi tu n’es pas la solution". Voilà qui est Vahid », confie-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg avant d'évoquer plus en détails la méthode Vahid Halilhodzic.