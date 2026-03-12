L'humiliation de trop pour le XV de France : C'est fini pour Fabien Galthié, «les joueurs l'ont lâché»

Lancé vers un Grand Chelem qui lui tendait les bras, le XV de France a lourdement chuté en Ecosse. Une défaite vécue comme une humiliation au point que certains observateurs estiment que Fabien Galthié a même été lâché son groupe. C'est déjà la fin pour le sélectionneur des Bleus ?
Samedi soir, le XV de France a subi une gros revers en Ecosse qui a mis fin au rêve des Bleus de remporter le Grand Chelem. Une victoire dans le Tournoi des VI Nations reste toutefois possible en cas de victoire contre l'Angleterre, mais l'ancien sélectionneur Pierre Berbizier n'est pas très confiant puisqu'il estime que les joueurs ont lâché Fabien Galthié.
«Pour moi, c’est une humiliation»
« En se replongeant en arrière, lors de cette Coupe du monde perdue contre les Sud-Africains on avait évité le débat en mettant sur le compte de l’arbitrage. Sur la tournée de novembre, on reprend une humiliation par les Sud-Africains (17-32) et il n’y a plus contestation. Et on en reprend une autre contre l’Ecosse. Pour moi, c’est une humiliation. Je pense qu’il y a confusion dans la tête des joueurs et qu’ils ont un petit peu lâché. Je crois que certains ont été écartés pour cette raison (…) Je me demande si les joueurs n’ont pas lâché leur entraineur », a-t-il confié au micro de RMC.
«Je me demande si les joueurs n’ont pas lâché leur entraineur»
De son côté, Jean-Baptiste Elissalde estime également qu'il s'agit de la pire prestation du XV de France dans l'ère Fabien Galthié. « Un naufrage comme on en a vu samedi, c'est une première depuis les époques Novès et Brunel, que j'ai bien connue pour la dernière. Dans le contenu, la seule erreur que j'impute au staff, c'est de ne pas avoir opté pour une stratégie de défi en première période. J'aurais voulu voir les Bleus jouer davantage dans l'axe, être plus dans l'intensité combattue que courue. Les Gallois avaient joué comme ça contre l'Écosse (défaite 23-26) lors de la 3e journée du Tournoi, ça avait bien fonctionné », écrit-il dans sa chronique pour L'EQUIPE.