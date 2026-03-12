L'humiliation de trop pour le XV de France : C'est fini pour Fabien Galthié, «les joueurs l'ont lâché»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lancé vers un Grand Chelem qui lui tendait les bras, le XV de France a lourdement chuté en Ecosse. Une défaite vécue comme une humiliation au point que certains observateurs estiment que Fabien Galthié a même été lâché son groupe. C'est déjà la fin pour le sélectionneur des Bleus ?

Samedi soir, le XV de France a subi une gros revers en Ecosse qui a mis fin au rêve des Bleus de remporter le Grand Chelem. Une victoire dans le Tournoi des VI Nations reste toutefois possible en cas de victoire contre l'Angleterre, mais l'ancien sélectionneur Pierre Berbizier n'est pas très confiant puisqu'il estime que les joueurs ont lâché Fabien Galthié.

"On a une semaine pour se préparer et finir en beauté."



«Pour moi, c’est une humiliation» « En se replongeant en arrière, lors de cette Coupe du monde perdue contre les Sud-Africains on avait évité le débat en mettant sur le compte de l’arbitrage. Sur la tournée de novembre, on reprend une humiliation par les Sud-Africains (17-32) et il n’y a plus contestation. Et on en reprend une autre contre l’Ecosse. Pour moi, c’est une humiliation. Je pense qu’il y a confusion dans la tête des joueurs et qu’ils ont un petit peu lâché. Je crois que certains ont été écartés pour cette raison (…) Je me demande si les joueurs n’ont pas lâché leur entraineur », a-t-il confié au micro de RMC.