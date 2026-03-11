Antoine Dupont : Son vrai problème révélé sur RMC ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une sortie de route assez inattendue. Alors qu’il avait joué un rôle clé dans les succès du XV de France depuis son retour de blessure, Antoine Dupont a affiché quelques failles à la fois dans le jeu… mais pas seulement pendant le naufrage des Bleus la semaine dernière. Sur RMC, on évoque un problème que le principal intéressé semble bien déterminé à nier...

Antoine Dupont avait réussi son retour aux affaires avec le XV de France après 11 mois d’absence en raison d’une rupture aux ligaments croisés au genou droit survenue contre l’Irlande en mars 2025 (42-27). Pour les trois premiers matchs du Tournoi des 6 nations contre le XV du Trèfle en février dernier (36-14), le Pays de Galles (54-12), puis l’Italie (33-8), le capitaine des Bleus avait conquis son monde et signait un retour fracassant en sélection tant sur le plan défensif qu’offensif. Le meilleur joueur du monde justifiait son statut, mais le demi de mêlée a connu un coup de mou la semaine dernière.

Antoine Dupont n’a pas l’air d’avoir apprécié le chambrage de Ben White en seconde période. L’Écossais vient lui serrer la main pendant la haie d’honneur, le capitaine du XV de France décline.pic.twitter.com/s2FCVgBTct — Pablo Guillen (@pablo_guillen_) March 7, 2026

«On sent qu’il y a un problème physique. Normalement, il est toujours à 120% mais contre l’Écosse il était fatigué» Pour la quatrième rencontre de ce 6 nations en terres écossaises, Antoine Dupont a pêché à l’image de l’ensemble de l’équipe de Fabien Galthié en s’inclinant sur le score de 50-40. Une addition qui aurait pu être bien plus salée si Oscar Jegou et Thomas Ramos n’avaient pas mis deux essais transformés dans les ultimes minutes de la rencontre, soit 14 points en tout. Sur les ondes de RMC, Denis Charvet a assuré pendant le Super Moscato Show que le capitaine du XV de France cachait une diminution musculaire contre l’Écosse. « Ce qui est incroyable, c’est qu’on ne le voit jamais comme ça. C’est la première fois. Normalement il nous surprend et il nous choque. Mais là, on sent qu’il y a un problème physique. Normalement, il est toujours à 120% mais contre l’Écosse il était fatigué. Il ne l’a pas reconnu mais ce n’est pas possible autrement. Je suis sûr qu’il était diminué, il a joué comme il a pu et au final il a failli comme tous les autres. Il se fait intercepter alors qu’on ne l’a jamais vu se faire intercepter si facilement. Il est emprunté, il porte le ballon il se fait coffrer. Il n’était pas bien. C’est un jour sans pour lui ».