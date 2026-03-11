Mercato - PSG : Une star vend la mèche pour son futur transfert ?

Amadou Diawara

Lors de l'été 2024, le PSG a tenté de recruter un nouvel avant-centre qui réalisait des prouesses dans son club. Toutefois, cet attaquant a préféré rejoindre une autre écurie. Alors que le PSG n'aurait pas tiré un trait sur lui, ce joueur de 26 ans a ouvert la porte à un départ cet été, et ce, dans la soirée de mardi.

En fin de contrat le 30 juin 2024, Kylian Mbappé a quitté le PSG. Après sept saisons de bons et loyaux services à Paris, la star de 27 ans a décidé de rejoindre le club de ses rêves, ayant signé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid.

Mercato - PSG : Il était prêt à tout arrêter, le Qatar lui évite la retraite ! https://t.co/q24GDp8GCu — le10sport (@le10sport) March 11, 2026

«Il y a eu des discussions entre les dirigeants du PSG et mon agent» Pour pallier le départ de Kylian Mbappé, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a identifié plusieurs profils en attaque, notamment celui de Julian Alvarez. Dans l'ombre d'Erling Haaland, l'international argentin a décidé de quitter Manchester City pour avoir davantage de temps de jeu. Conscient de la situation, l'écurie rouge et bleu a tenté sa chance. Toutefois, Julian Alvarez s'est engagé en faveur de l'Atlético de Madrid. Son transfert ayant couté environ 75M€. « En Espagne, on parle beaucoup de moi et de Barcelone. Quand j'ai signé à l'Atlético l'an dernier, on a beaucoup parlé de Paris. C'est vrai, il y a eu des discussions entre les dirigeants du PSG et mon agent, ils ont montré un intérêt pour me recruter, mais ça ne s'est pas fait », a reconnu le protégé de Diego Simeone lors d'un entretien accordé à France Football le 8 novembre 2025.