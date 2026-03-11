Mercato - PSG : Une star vend la mèche pour son futur transfert ?

Lors de l'été 2024, le PSG a tenté de recruter un nouvel avant-centre qui réalisait des prouesses dans son club. Toutefois, cet attaquant a préféré rejoindre une autre écurie. Alors que le PSG n'aurait pas tiré un trait sur lui, ce joueur de 26 ans a ouvert la porte à un départ cet été, et ce, dans la soirée de mardi.
En fin de contrat le 30 juin 2024, Kylian Mbappé a quitté le PSG. Après sept saisons de bons et loyaux services à Paris, la star de 27 ans a décidé de rejoindre le club de ses rêves, ayant signé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid.
«Il y a eu des discussions entre les dirigeants du PSG et mon agent»
Pour pallier le départ de Kylian Mbappé, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a identifié plusieurs profils en attaque, notamment celui de Julian Alvarez. Dans l'ombre d'Erling Haaland, l'international argentin a décidé de quitter Manchester City pour avoir davantage de temps de jeu. Conscient de la situation, l'écurie rouge et bleu a tenté sa chance. Toutefois, Julian Alvarez s'est engagé en faveur de l'Atlético de Madrid. Son transfert ayant couté environ 75M€. « En Espagne, on parle beaucoup de moi et de Barcelone. Quand j'ai signé à l'Atlético l'an dernier, on a beaucoup parlé de Paris. C'est vrai, il y a eu des discussions entre les dirigeants du PSG et mon agent, ils ont montré un intérêt pour me recruter, mais ça ne s'est pas fait », a reconnu le protégé de Diego Simeone lors d'un entretien accordé à France Football le 8 novembre 2025.
«Peut-être que oui, peut-être que non»
Alors que le PSG n'aurait pas tiré un trait sur lui, Julian Alvarez s'est prononcé sur son avenir à l'Atlético de Madrid ce mardi soir. Et le numéro 19 des Colchoneros a avoué qu'il pourrait prendre le large cet été. « Serez-vous là la saison prochaine ? Je ne sais pas, je ne sais pas… Peut-être que oui, peut-être que non, on ne sait jamais. Tu me poses une question qui sera reprise partout… Je suis heureux ici, je n’ai jamais dit du mal du club, je n’ai jamais rien dit », a confié Julian Alvarez en zone mixte après la victoire de l'Atlético face à Tottenham en huitième de finale aller de la Ligue des Champions (5-2).