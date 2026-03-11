Mercato - PSG : Le problème d'argent qui va bloquer un gros transfert !

L'été prochain, le PSG pourrait bien se montrer actif afin de renforcer un effectif qui a affiché ses limites cette saison après avoir tout gagné en 2025. L'idée du club parisien sera de régénérer un groupe fatigué et marqué par les blessures. Mais sans toutefois faire de folie.
L'été dernier, le PSG a fait le choix de mener un recrutement peu actif afin de surfer sur la dynamique de la saison dernière. Un choix qui fait clairement parler puisque le club parisien a enchaîné les blessures et l'effectif semble clairement épuisé autant sur le plan physique que mental. Par conséquent, Luis Enrique pourrait réclamer un gros transfert dès l'été prochain.
Enzo Fernandez, un problème de salaire ?
Dans cette optique, L'EQUIPE révèle que le PSG s'intéresse à Enzo Fernandez qui semble posséder un profil très apprécié par Luis Enrique pour renforcer son milieu de terrain. Cependant, boucler ce transfert sera très compliqué puisque le milieu de terrain argentin possède un contrat blindé à Chelsea qui court jusqu'en 2032 et surtout avec un salaire estimé à 10M€ annuels. Des revenus qui viendraient déséquilibrés l'ordre établi dans le vestiaire et rompre avec la nouvelle stratégie salariale du PSG qui a décidé de ne plus surpayer les joueurs.
«Mon rêve est de gagner la Ligue des champions avec le club»
En attendant, Enzo Fernandez affrontera le PSG ce mercredi soir en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions avec la ferme volonté de s'imposer. « Mon rêve est de gagner la Ligue des champions avec le club. Nous savons ce que cela représente pour l’équipe. Nous connaissons bien l’équipe que nous allons affronter, mais nous avons confiance en nos propres forces », confiait le milieu de terrain argentin en conférence de presse. Une analyse évidemment partagée par son coach Liam Rosenior : « Je pense que le PSG a été très bon l'an passé, tellement fort. J'en ai été témoin. J'étais en admiration et quand on a ce genre de succès, les gens veulent vous descendre, ça s'est passé aussi à Chelsea. Je ne veux pas parler des différences, mais en termes de qualité, ils ont une qualité internationale, en termes de coaching de joueurs ça va vraiment être un challenge techniquement et tactiquement. »