PSG : Dembélé, Kvaratskhelia, Barcola... Coup de théâtre pour le prochain transfert ?

Désormais quasiment au complet, l’effectif du PSG dispose de nombreux talents, notamment sur le plan offensif. Alors que le club de la capitale s’apprête à boucler l’arrivée d’un jeune talent étranger, la presse étrangère s’inquiète du faible temps de jeu que ce dernier pourra engranger sous les ordres de Luis Enrique à Paris. Explications.

Le PSG entame sa deuxième partie de saison avec beaucoup d’ambitions. Ce n’est pas un secret, le club parisien, toujours mené d’une main de fer par Luis Enrique, souhaite conserver ses titres de la saison dernière à la fois en Ligue 1 mais aussi en Ligue des Champions. Pour cela, le coach espagnol aura besoin d’un effectif complet, mais également en grande forme. Et afin de dynamiser tout cela, Luis Enrique et Luis Campos ont décidé d’ajouter un talent supplémentaire au sein du vestiaire.

Dro Fernandez va signer au PSG Ainsi, le PSG s’est mis d’accord avec Dro Fernandez. Tout juste âgé de 18 ans, le jeune talent a décidé de rejoindre les champions d’Europe, et de quitter le FC Barcelone, qui lui avait pourtant offert du temps de jeu en équipe première cette saison. Paris et Barcelone sont actuellement en train de finaliser les détails de l’opération, le club catalan ne souhaitant pas perdre son talent uniquement par le biais du déclenchement de sa clause libératoire.