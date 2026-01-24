PSG : Dembélé, Kvaratskhelia, Barcola... Coup de théâtre pour le prochain transfert ?

Désormais quasiment au complet, l’effectif du PSG dispose de nombreux talents, notamment sur le plan offensif. Alors que le club de la capitale s’apprête à boucler l’arrivée d’un jeune talent étranger, la presse étrangère s’inquiète du faible temps de jeu que ce dernier pourra engranger sous les ordres de Luis Enrique à Paris. Explications.
Le PSG entame sa deuxième partie de saison avec beaucoup d’ambitions. Ce n’est pas un secret, le club parisien, toujours mené d’une main de fer par Luis Enrique, souhaite conserver ses titres de la saison dernière à la fois en Ligue 1 mais aussi en Ligue des Champions. Pour cela, le coach espagnol aura besoin d’un effectif complet, mais également en grande forme. Et afin de dynamiser tout cela, Luis Enrique et Luis Campos ont décidé d’ajouter un talent supplémentaire au sein du vestiaire.
Dro Fernandez va signer au PSG
Ainsi, le PSG s’est mis d’accord avec Dro Fernandez. Tout juste âgé de 18 ans, le jeune talent a décidé de rejoindre les champions d’Europe, et de quitter le FC Barcelone, qui lui avait pourtant offert du temps de jeu en équipe première cette saison. Paris et Barcelone sont actuellement en train de finaliser les détails de l’opération, le club catalan ne souhaitant pas perdre son talent uniquement par le biais du déclenchement de sa clause libératoire.
Le jeune talent plombé par les stars parisiennes ?
Du côté de la presse catalane, et notamment de SPORT, on s’inquiète cependant de l’incorporation de Dro au système de Luis Enrique, en raison des stars comme Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola, ou encore Ousmane Dembélé en attaque. « Dans ce contexte, Dro ne trouve pas naturellement sa place. En tant qu'ailier gauche, il n'aurait de l'espace que face à des adversaires très inférieurs, car dans les matchs importants, ce poste est réservé à des profils tels que Kvaratskhelia ou Barcola. Il n'a pas non plus la tâche facile en tant que faux numéro neuf, où il doit rivaliser avec des joueurs confirmés et de jeunes talents qui ont déjà eu du temps de jeu et se sont illustrés en Liga et en Ligue des champions », écrit ainsi SPORT.