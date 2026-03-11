PSG : Luis Enrique sous pression, un soutien inattendu arrive... de Marseille !

Pour la première fois de l’histoire et après des nombreux échecs, Luis Enrique a réussi à ramener une Ligue des Champions au Paris Saint-Germain. Mais l’état de grâce semble déjà être fini, puisque l’entraineur parisien est à nouveau critiqué, ce que certains observateurs ne comprennent pas vraiment, même chez les sympathisants du grand rival de l’Olympique de Marseille.
Il a réalisé ce que personne n’avait jamais réussi à faire avant lui. Mais cela fait-il de Luis Enrique un intouchable ? Car les prestations de son PSG depuis le début de la saison laissent à désirer et ça ne s’arrange pas à l’approche de la fin, avec notamment une lourde défaite à domicile face à l’AS Monaco lors de la dernière journée de Ligue 1 (1-3). Et ce n’est pas fini...
« Comment critiquer le coach qui a amené les Parisiens tout en haut de l’Olympe ? »
Car ce mercredi, c’est Chelsea qui va débarquer au Parc des Princes pour le huitième de finale aller de Ligue des Champions, avec Luis Enrique qui semble être sous pression. Mais du côté de Marseille on ne comprend pas comment on peut déjà mettre en discussion un coach qui a tant donné au PSG. « Comment critiquer le coach qui a amené les Parisiens tout en haut de l’Olympe et vous a procuré une joie que vous attendiez depuis des années ? » a lancé Eric Di Meco, au micro de RMC.
« Je ne dis pas que le crédit est illimité dans le temps, mais... »
« J’espère que vous n’allez pas avoir l’ingratitude de le critiquer après tout ce qu’il a fait ! » a poursuivi l’ancien défenseur de l’OM, qui a remporté la Ligue des Champions en 1993. « Bien sur qu’il aura des responsabilité et l’une d’entre elles est peut-être de ne pas avoir forcé la direction à recruter un peu plus pour amener des solutions. Mais il a des circonstances atténuantes. Je ne dis pas que le crédit est illimité dans le temps, mais il ne faut pas oublier ce qu’il a fait vivre à Paris ».