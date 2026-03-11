Mercato - OM : «Dégoûté», il règle ses comptes après son transfert avorté

Il y a quelques années, un joueur pensait qu’il allait rejoindre l’OM, avant que son transfert ne soit finalement avorté. « Dégoûté » par cet échec, le principal intéressé a eu du mal à le digérer et a remis la responsabilité sur le président du club de l’époque, qui a préféré se tourner vers une autre piste.
S’il fait aujourd’hui le bonheur du RC Lens, actuel deuxième de Ligue 1 à seulement un point du PSG, c’est à Bastia que Florian Thauvin s’est révélé, avant de rejoindre l’OM à l’été 2013, lui qui s’était pourtant engagé avec le LOSC. De son arrivée jusqu’à son départ définitif en 2021, le champion du monde 2018 a inscrit 86 buts et délivré 62 passes décisives sous les couleurs de Marseille.
« Je dois signer à sa place à l’OM »
Mais si Florian Thauvin est arrivé en 2013, c’est un autre joueur qui devait être recruté par l’OM cet été-là. « Il faut savoir que, quand Thauvin signe, moi, je dois signer à sa place à l’OM », expliquait Yohan Mollo dans un livre sur TikTok en 2024. Le président de l’époque, Vincent Labrune, a finalement décidé de jeter son dévolu sur Thauvin, originaire d’Orléans, comme lui.
« Regarde la connexion entre Labrune et Thauvin, regarde d'où ils sont issus et tu vas comprendre »
« Qu'est-ce qui a fait qu’il a signé ? Regarde la connexion entre Labrune et Thauvin, regarde d'où ils sont issus (tous deux sont Orléanais) et tu vas comprendre. Quand un président de club te dit ouvertement : “Je m’en fous, même si je dois mettre 50 millions, l’oseille, il est pas à moi. Je le veux. L’oseille, je m'en fous, je veux un petit de chez moi dans mon équipe”. Moi, encore une fois, je suis co-meilleur passeur, j’ai les stats, j’ai gagné un titre (Coupe de la Ligue avec l'ASSE cette même année, ndlr). Je suis prêt à l’exigence du haut niveau. Tu penses que quand tu te retournes sur cette histoire, tu n'es pas dégoûté du foot ? », ajoutait Yohan Mollo, finalement acheté définitivement par l’ASSE cette année-là, après y avoir été prêté par l’AS Nancy Lorraine la saison précédente.