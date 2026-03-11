Mercato - OM : «Dégoûté», il règle ses comptes après son transfert avorté

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Il y a quelques années, un joueur pensait qu’il allait rejoindre l’OM, avant que son transfert ne soit finalement avorté. « Dégoûté » par cet échec, le principal intéressé a eu du mal à le digérer et a remis la responsabilité sur le président du club de l’époque, qui a préféré se tourner vers une autre piste.

S’il fait aujourd’hui le bonheur du RC Lens, actuel deuxième de Ligue 1 à seulement un point du PSG, c’est à Bastia que Florian Thauvin s’est révélé, avant de rejoindre l’OM à l’été 2013, lui qui s’était pourtant engagé avec le LOSC. De son arrivée jusqu’à son départ définitif en 2021, le champion du monde 2018 a inscrit 86 buts et délivré 62 passes décisives sous les couleurs de Marseille.

« Je dois signer à sa place à l’OM » Mais si Florian Thauvin est arrivé en 2013, c’est un autre joueur qui devait être recruté par l’OM cet été-là. « Il faut savoir que, quand Thauvin signe, moi, je dois signer à sa place à l’OM », expliquait Yohan Mollo dans un livre sur TikTok en 2024. Le président de l’époque, Vincent Labrune, a finalement décidé de jeter son dévolu sur Thauvin, originaire d’Orléans, comme lui.