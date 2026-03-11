«Un mangeur d’enfants» avec Dupont au Stade Toulousain : Le transfert à l’origine d’un coup de gueule

La saison prochaine, le Stade Toulousain d’Antoine Dupont devrait accueillir l’une des stars montantes du rugby mondial. Ce n’est pas encore officiel, mais ça pourrait être un très gros coup pour le club haut-garonnais, qui semble avoir notamment battu plusieurs autres clubs de Top 14.
Souvent comparé au Real Madrid, le Stade Toulousain attire les plus grandes stars Français, mais également les plus gros noms de la planète rugby. La liste est très longue avec notamment les Néo-Zélandais Jérôme Kaino, Byron Kelleher et Luke McAlister, ou encore le Sud-Africain Cheslin Kolbe ou le Samoan Iosefa Tekori. Et elle pourrait bien s’allonger la saison prochaine...
Menoncello à Toulouse ?
Plusieurs médias ont en effet annoncé un accord trouvé entre le Stade Toulousain et Tommaso Menoncello, le nouveau prodige du rugby italien, notamment élu Meilleur joueur du tournoi des 6 Nations 2024. Ce n’est pas encore officiel, mais certains s’extasient déjà de le voir bientôt jouer aux côtés d’Antoine Dupont. « C'est un mangeur d'enfants, il avance tout le temps, il fout des percussions à tout le monde, il est bon au ballon. C'est très bien pour Toulouse » a déclaré Vincent Moscato, sur RMC.
« Comment ils n'arrivent pas, Clermont, le Stade Français et l'UBB à choper ce joueur ? »
« Mais que les autres clubs ne viennent pas chialer ! » a toutefois annoncé l’ancien talonneur, critiquant les autres clubs de Top 14 qui ont laissé échapper cette occasion en or. « Comment ils n'arrivent pas, Clermont, le Stade Français et l'UBB à choper ce joueur ? C'est une question de vitesse ! Il fallait le prendre il y a plusieurs années ! Ils font quoi les mecs ! C'est le meilleur ! Donc tant mieux pour Didier Lacroix (le président toulousain, ndlr) ». En croire les dernières indiscrétion sur le sujet, l’autre club qui semblait être proche de signer Menoncello ne serait autre que Toulon, qui voulait reformer la paie de centres italienne avec Juan Ignacio Brex.