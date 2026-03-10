NBA - Wembanyama : Cette autre équipe (inattendue) dans laquelle il aurait fait sensation

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Élu meilleur joueur de la semaine dernière en NBA, Victor Wembanyama fait le bonheur des San Antonio Spurs, actuellement deuxièmes de la conférence Ouest. Selon un célèbre commentateur français, il aurait en revanche pu briller dans une autre équipe, au sein de laquelle il aurait été une « attraction mondiale ».

Avec une moyenne de 26 points, 10,5 rebonds et 4,8 contres, Victor Wembanyama a été élu meilleur joueur à de la semaine dernière en NBA dans la conférence Ouest, en compagnie de Tyler Herro (Miami Heat) à l’Est. Sur cette période, les San Antonio Spurs ont remporté les quatre rencontres qu’ils ont disputées, face aux Philadelphia Sixers (91-131), aux Detroit Pistons (121-106), aux Los Angeles Clippers (116-112) et enfin aux Houston Rockets (145-120).

NBA Players of the Week for Week 20.



West: Victor Wembanyama (@spurs)

East: Tyler Herro (@MiamiHEAT) pic.twitter.com/EbYdgImRnO — NBA (@NBA) March 9, 2026

« Victor est en train de sauver la NBA à lui tout seul » Deuxièmes de la conférence Ouest, les Spurs sont très bien partis afin de retrouver les playoffs pour la première fois depuis sept ans, emmenés par leur star Victor Wembanyama. S’il excelle avec la franchise texane, le Français aurait très certainement pu faire l’étalage de son talent dans d’autres équipes, notamment les Harlem Globetrotters. C’est en tout cas ce que pense George Eddy, comme il l’a confié dans un entretien accordé à Paris Match, alors que la plus célèbre équipe de basket du monde, qui fête ses 100 ans, est en tournée en France pendant trois semaines, avec notamment deux dates à Paris.