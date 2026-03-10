NBA - Wembanyama : Cette autre équipe (inattendue) dans laquelle il aurait fait sensation

Élu meilleur joueur de la semaine dernière en NBA, Victor Wembanyama fait le bonheur des San Antonio Spurs, actuellement deuxièmes de la conférence Ouest. Selon un célèbre commentateur français, il aurait en revanche pu briller dans une autre équipe, au sein de laquelle il aurait été une « attraction mondiale ».
Avec une moyenne de 26 points, 10,5 rebonds et 4,8 contres, Victor Wembanyama a été élu meilleur joueur à de la semaine dernière en NBA dans la conférence Ouest, en compagnie de Tyler Herro (Miami Heat) à l’Est. Sur cette période, les San Antonio Spurs ont remporté les quatre rencontres qu’ils ont disputées, face aux Philadelphia Sixers (91-131), aux Detroit Pistons (121-106), aux Los Angeles Clippers (116-112) et enfin aux Houston Rockets (145-120).
« Victor est en train de sauver la NBA à lui tout seul »
Deuxièmes de la conférence Ouest, les Spurs sont très bien partis afin de retrouver les playoffs pour la première fois depuis sept ans, emmenés par leur star Victor Wembanyama. S’il excelle avec la franchise texane, le Français aurait très certainement pu faire l’étalage de son talent dans d’autres équipes, notamment les Harlem Globetrotters. C’est en tout cas ce que pense George Eddy, comme il l’a confié dans un entretien accordé à Paris Match, alors que la plus célèbre équipe de basket du monde, qui fête ses 100 ans, est en tournée en France pendant trois semaines, avec notamment deux dates à Paris.
« S’il jouait avec les Globetrotters, ce serait une attraction mondiale »
« Wembanyama aurait-il été le Harlem Globetrotter ultime ? Oui, bien sûr. De toute manière, Victor est en train de sauver la NBA à lui tout seul. Il peut sauver concours de dunk, être champion NBA avec San Antonio dès cette année. L’équipe des Spurs est très jeune, mais rien n’est impossible pour un joueur avec le talent unique de Wembanyama. Évidemment, s’il jouait avec les Globetrotters, ce serait une attraction mondiale. C’était déjà le cas avec Wilt Chamberlain, qui a fait le tour du monde une année entière avec les Globetrotters avant de commencer sa carrière professionnelle dans la NBA en 1958. D’ailleurs, pendant cette tournée, il est venu en France et il a joué dans un champ de patates en plein air, pas loin du Mans. Il y a aussi une photo légendaire de Chamberlain, devant la Tour Eiffel, sur le playground de Bir Hakeim. Chamberlain était le meilleur joueur au monde à cette époque », a déclaré George Eddy.