«Je vais prendre ma retraite avant qu’il prenne toute la ligue à la gorge» : Wembanyama choque une star de la NBA !

Franchise player des San Antonio Spurs, Victor Wembanyama (22 ans) est une menace pour toute la ligue. C’est du moins ce qu’un champion NBA a assuré au cours d’un podcast dernièrement. Au point que ce dernier soit « content » de pouvoir bientôt prendre sa retraite afin de ne pas souffrir des combats avec les Spurs de « Wemby » qui n’est « pas humain » selon un autre champion de l’élite du basketball américain.
Victor Wembanyama se trouve au cœur de sa troisième saison en NBA. Le numéro un de la draft 2023 nommé rookie de l’année dès son premier exercice avec les San Antonio Spurs continue de confirmer la menace qu’il est. L’altruiste pivot français de 2 mètres 24 est capable de défendre, de shooter à trois points, de dribbler. Une véritable menace qui pousse depuis quelque temps les acteurs et les observateurs de la NBA à dresser un constat fataliste sur la suite des évènements avec Wemby.
«Il est en train de changer le basket. C’est un protecteur de cercle qui shoote à trois-points. Il est unique»
Triple détenteur du titre de MVP en 2020/2021, en 2021/2022 et en 2023/2024 avec les Denver Nuggets et champion NBA en 2023, Nikola Jokic était l’invité d’un podcast en Serbie et n’a pas manqué d’affirmer du haut de ses 31 ans de se trouver dans la deuxième partie de sa carrière professionnelle afin de ne pas avoir à se frotter pendant des années au danger que représente Victor Wembanyama. « Il est en train de changer le basket. C’est un protecteur de cercle qui shoote à trois-points. Il est unique. Je suis content de me dire que je vais probablement prendre ma retraite avant que Wembanyama prenne toute la ligue à la gorge ».
«Il n'est même pas humain»
Jaylen Brown a lui aussi soulevé le Trophée Larry O’Brien avec les Boston Celtics en 2024. L’ailier des « C’s » et compère de Jayson Tatum a pu se mesurer à Victor Wembanyama à divers reprises et voir au plus près ce dont seul lui est capable de faire. Wemby est hors catégorie n’appartenant même pas à l’humanité à ses yeux. « Ce gars, Wemby, c'est un problème. Un gros problème. Quand je dis que je suis le meilleur two way player de la ligue, je ne compte pas Wemby. Wemby ne compte pas. Il n'est même pas humain. Je suis le meilleur humain (rires) ». a confié Brown dans des propos rapportés par Basketsession comme ceux de Jokic.