Wembanyama de retour en France : «je touche du bois...»

En 2023, Victor Wembanyama quittait son pays natal pour vivre son plus grand rêve. Star des Metropolitans 92, Wemby se rendait à San Antonio pour devenir au fil du temps la tête d’affiche des Spurs. Faisant partie du gratin de la NBA à présent, le médaillé d’argent aux JO de Paris 2024 a annoncé son retour en France pour l’été prochain à une condition…

La thrombose veineuse à l’épaule droite qui l’a empêché de pouvoir tenir sa promesse et exaucer son vœu remontant à 2024. A l’époque, Victor Wembanyama ne dissimulait pas du tout son désir de pouvoir prendre part aux rassemblements estivaux de l’équipe de France de basket. « Il y a toujours le temps de faire l’Équipe de France. […] Donc ouais, c’est clairement mon but de faire l’équipe de France tous les étés ». Celui qui est surnommé « Wemby » avait été rattrapé par son corps en février 2025 et était contraint de rester sur le carreau pendant plusieurs mois en raison de la thrombose veineuse soulignée ci-dessus.

«C’est mon but» Dans le cadre du All-Star week-end qui s’est déroulé à l’Intuit Dome de Los Angeles en fin de semaine dernière, Victor Wembanyama a accordé une entrevue à Rémi Reverchon pour beIN SPORTS au cours de laquelle le franchise player des Spurs compte bien quitter San Antonio à l’intersaison estivale pour retrouver l’Europe et la France. Non pas pour y faire du tourisme en Belgique ou à Pau pour les matchs de qualification à la Coupe du monde 2027. Cependant, il aimerait d’un autre côté être indisponible pour cette première période de phase qualificative du mois de juillet, ce qui voudrait dire qu’il s’est retrouvé au stade des NBA finals avec la franchise texane. « Bien sûr, absolument, c’est mon but. Hum… j’espère ne pas être capable de participer à la première, parce que cela signifierait qu’on est allés au bout des Finals NBA. J’espère que ce sera un peu trop tendu niveau timing ».