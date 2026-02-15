Victor Wembanyama va succéder à LeBron James en NBA ? «Je suis là pour répondre à la demande»

Alors qu’il a fêté ses 41 ans le 30 décembre dernier, l’avenir de LeBron James est encore flou, lui qui est en plus en fin de contrat avec les Los Angeles Lakers. On assistera bientôt à la fin de la carrière du King, visage de la NBA depuis son arrivée en 2003, mais Victor Wembanyama est là et prêt à prendre la relève.
C’est une question qui revient souvent ces derniers mois, voire années : quels seront les prochains visages de la NBA ? À l’image de LeBron James (41 ans), Stephen Curry (37 ans) et Kevin Durant (37 ans), plusieurs stars qui ont représenté la Ligue ces dernières années se rapprochent irrémédiablement de la fin de leur carrière. Ils sont quelques-uns à pouvoir prétendre à leur succession, comme Anthony Edwards (24 ans), mais surtout Victor Wembanyama (22 ans).
« C’est l’offre et la demande. Et je suis là pour répondre à la demande »
Et la jeune star des San Antonio Spurs est prête à assumer ce statut. « Clairement, c’est quelque chose que j’arrive à imaginer. C’est le cours naturel des choses. C’est l’offre et la demande. Et je suis là pour répondre à la demande », a répondu Victor Wembanyama quand le journaliste Chris Haynes l’a interrogé à ce sujet samedi matin.
« Je poursuis ma propre grandeur »
Présent en conférence par la suite, le Français a été relancé et a précisé sa pensée : « Je poursuis ma propre grandeur. Chaque jour, j'essaie de me pousser hors de ma zone de confort. Tu n'as pas besoin de penser à l'endroit où tu seras dans vingt ans, mais tu dois penser à être le meilleur dans le prochain moment, le prochain match, les prochaines vingt-quatre heures. » La route est encore longue pour Victor Wembanyama et le statut de visage de la NBA passera avant tout par des titres. Cette saison, il devrait connaître sa première campagne de playoffs avec les San Antonio Spurs, actuellement deuxièmes de la conférence Ouest et qui ne s’y sont plus qualifiés depuis 2019.