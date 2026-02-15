Victor Wembanyama va succéder à LeBron James en NBA ? «Je suis là pour répondre à la demande»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il a fêté ses 41 ans le 30 décembre dernier, l’avenir de LeBron James est encore flou, lui qui est en plus en fin de contrat avec les Los Angeles Lakers. On assistera bientôt à la fin de la carrière du King, visage de la NBA depuis son arrivée en 2003, mais Victor Wembanyama est là et prêt à prendre la relève.

C’est une question qui revient souvent ces derniers mois, voire années : quels seront les prochains visages de la NBA ? À l’image de LeBron James (41 ans), Stephen Curry (37 ans) et Kevin Durant (37 ans), plusieurs stars qui ont représenté la Ligue ces dernières années se rapprochent irrémédiablement de la fin de leur carrière. Ils sont quelques-uns à pouvoir prétendre à leur succession, comme Anthony Edwards (24 ans), mais surtout Victor Wembanyama (22 ans).

"Supply and demand, and I'm here to supply." 🔥@wemby talks about how he views his status on on being the face of the NBA with @ChrisBHaynes! pic.twitter.com/0dnW83hXns — NBA TV (@NBATV) February 14, 2026

« C’est l’offre et la demande. Et je suis là pour répondre à la demande » Et la jeune star des San Antonio Spurs est prête à assumer ce statut. « Clairement, c’est quelque chose que j’arrive à imaginer. C’est le cours naturel des choses. C’est l’offre et la demande. Et je suis là pour répondre à la demande », a répondu Victor Wembanyama quand le journaliste Chris Haynes l’a interrogé à ce sujet samedi matin.