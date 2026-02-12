Remplacé, Wembanyama passe à côté d'un moment historique : «Bien sûr ! Je le sais»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une prestation exceptionnelle contre les Lakers avec 40 points inscrits, Victor Wembenyama aurait pu marquer l'histoire durant cette rencontre. Et pourtant, une décision des Spurs a changé la donne. Le Français réagit.

40 points, 12 rebonds, 2 passes, 2 interceptions et 1 contre. Voilà la magnifique ligne de stats signée par Victor Wembanyama lors de la victoire des Spurs contre les Lakers (136-108). Mais le plus impressionnant c'est le Français a réussi cela en seulement 26 minutes sur le parquet ! A l'issue du premier quart-temps, il était déjà à 25 points tandis qu'à la mi-temps, Wemby affichait l'incroyable total de 37 unités. Néanmoins, le score étant rapidement acquis, les Spurs ont décidé de limiter le temps de jeu de leur star en seconde période, au point de le laisser sur le banc durant tout le dernier quart-temps.

VICTOR WEMBANYAMA IS UNSTOPPABLE 🤯



Wemby scored 17 PTS in a row for the Spurs in the first quarter 😳 pic.twitter.com/soTTfcDPT7 — SportsCenter (@SportsCenter) February 11, 2026

Wembanyama était sur des bases historiques ! Et pourtant, Victor Wembenyama était sur des bases historiques. En restant plus longtemps sur le parquet il aurait pu largement franchir la barre mythique des 60 points, une performance assez rare en NBA. « Bien sûr ! Je le sais. Mais nous devons être frais pour demain, envoyer un autre message demain à la ligue. C’est un sport collectif au bout du compte. La seule statistique qui compte vraiment, c’est la victoire ou la défaite », a-t-il confié dans des propos rapportés par Parlons-Basket, avant de reconnaître que les Spurs « ont pris la bonne décision en me laissant sur le banc. Il faut penser au long terme ».