NBA : Le joueur français que Wembanyama rêvait de voir aux Spurs, «j’aurais adoré qu’on soit dans la même équipe»

S’il est désormais très bien entouré aux Spurs, actuellement deuxièmes de la conférence Ouest derrière l’Oklahoma City Thunder, il y a tout de même un joueur que Victor Wembanyama aurait aimé voir le rejoindre à San Antonio. Un Français qu’il considère comme son frère et avec lequel il aurait adoré jouer en NBA.

Les San Antonio Spurs ont remporté une huitième victoire consécutive dans la nuit de samedi à dimanche lors de la réception des Sacramento Kings (139-122). Victor Wembanyama a été auteur de 28 points, 15 rebond, 6 passes et 4 contres face au bon dernier de la conférence Ouest, où évolue un certain Maxime Raynaud, sélectionné en 42e position lors de la Draft 2025 et qu’il connait très bien.

« C’est vraiment comme un frère pour moi » « Je connais Maxime depuis toujours. C’est comme mon frère. Donc ce n’est pas vraiment une histoire de grand frère. Il est plus âgé que moi. En France, il jouait dans des catégories au-dessus de la mienne. Donc je ne suis clairement pas son grand frère. Mais c’est vraiment comme un frère pour moi », a confié Victor Wembanyama en conférence de presse après la rencontre.

« J’aurais adoré qu’on soit dans la même équipe » C’était la première fois que Victor Wembanyama et Maxime Raynaud s’affrontaient en NBA, mais le premier aurait préféré qu’ils soient dans la même équipe : « Ma première impression c’est énormément de fierté, déjà. Je crois que la dernière fois qu’on s’était affrontés, c’était en 2018, en finale du championnat de France U15. Donc ça remonte ! Effectivement, je le connais bien. J’aurais adoré qu’on soit dans la même équipe. Quand je vois ses performances, j’ai énormément de fierté. La première raison, c’est parce qu’il a eu des opportunités et il les a toutes prises pour l’instant. C’est un excellent début de carrière et j’ai vraiment hâte de voir à quoi ça va ressembler dans le futur. Je considère comme une grande chance de l’avoir dans ma conférence. »